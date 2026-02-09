Acusan al oficialismo de recibir ayuda del crimen

Noemí Luna, vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, acusó a Morena de presuntos pactos con el crimen organizado para obtener ventajas electorales de cara al proceso del 2027.

Además, atribuyó la reciente detención del alcalde morenista, Diego Rivera Navarro, a presiones impulsadas por el Gobierno estadounidense.

“Si no fuera por EU, alcaldes como el de Tequila hoy seguirían libres. La realidad es clara: Morena pactó con el crimen para ganar elecciones”, acusó a través de un pronunciamiento en redes sociales.

Luna señaló que las autoridades no están aprehendiendo a los líderes de grupos criminales que han operado bajo el mandato de la autodenominada Cuarta Transformación.

60 mdp pedía el edil a José Cuervo para pago del predial

La dirigente panista afirmó: “Detienen a unos cuantos narcoalcaldes, mientras los verdaderos capos, como los de La Barredora siguen impunes”.

La organización criminal La Barredora, a la que la diputada Noemí Luna se refirió, nació durante los gobiernos morenistas en Tabasco, cuyo fundador, señalan reportes oficiales, es Hernán Bermúdez Requena, ex jefe policiaco del estado de Tabasco, durante la administración del hoy senador morenista, Adán Augusto López.