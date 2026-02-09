FGR subejerció 6 mmdp en los últimos siete años

Durante los casi siete años que Alejandro Gertz Manero estuvo al frente de la Fiscalía General de la República (FGR)­ —del 19 de enero de 2019 al 27 de noviembre de 2025—, la dependencia subejerció más de seis mil millones de pesos. La causa principal fue la disminución de recursos a la investigación y persecución de delitos vinculados a la delincuencia organizada.

Así lo reportan informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En el último reporte, correspondiente a 2025, se observa que el presupuesto asignado a la Fiscalía fue de 20 mil 126 millones de pesos; sin embargo, para diciembre sólo se reportó el ejercicio de 19 mil 710 millones, es decir, 416 millones menos.

El Dato: Entre los casos que la FGR dejó inconclusos están Odebrecht y Emilio Lozoya, Segalmex, la Estafa Maestra, Ayotzinapa, el huachicol fiscal, el rancho Izaguirre, y otros.

En el reporte que explica las causas, Hacienda expuso que se debió a que hubo menos erogaciones para actividades de apoyo administrativo, pero también para investigar y perseguir delitos federales.

Especialistas consultados, afirman que los delitos se refieren a aquellos para los que existe un marco normativo específico, como lo serían los delitos cometidos por organizaciones de la delincuencia organizada, los delitos fiscales o electorales.

En el ejercicio fiscal anterior, 2024, el subejercicio fue por 715.5 millones de pesos, reportándose como causa principal el recorte a la investigación de delitosy a la formación de personal capacitado.

Desde 2019 —año en el que asumió formalmente como fiscal tras la reforma que dejó atrás a la Procuraduría General de la República— y hasta 2022 también hubo erogaciones menores a las aprobadas, por las mismas razones.

20 mil 126 mdp fue el presupuesto asignado a la FGR en 2025

En el primer año de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República, el subejercicio fue por 228.5 millones de pesos; para 2020, de mil 340 millones de pesos; para 2021, de 697.3 y para 2022, de dos mil 635.3 millones de pesos.

El 2023 fue la única excepción durante su administración, debido a que se ejercieron apenas 2.1 millones de pesos más para fortalecer las capacidades institucionales para la investigación de delitos y perseguir aquellos cometidos en perjuicios de los derechos humanos, así como lo relativo a la delincuencia organizada.

El especialista en seguridad Javier Oliva Posada expuso que el concepto de “delitos especiales” abarca además otros ilícitos como lavado de dinero, falsificación de documentos, entre otros.

En una valoración de la gestión de Gertz Manero, Oliva señaló que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es el pendiente más relevante por la falta de avances, ya que, opinó, se vio entrelazada por una cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador que, a su ver, duda la independencia de la FGR.

“Con eso (el caso Ayotzinapa) podemos clasificar de alguna manera su gestión y cercanía a la Presidencia de la República. Una Fiscalía que no es independiente, es difícil que cumpla con su función de impartir y administrar la justicia. Habría varios casos en los que la relación entre el poder político y el económico no hubo mayor avance”, dijo el especialista.

Además, refirió el uso de la Fiscalía para la “resolución” de asuntos de corte familiar para Gertz Manero, como lo fue el procesamiento de Laura Morán y su hija, Alejandra Cuevas, acusadas del presunto homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del exfiscal, quien en 2015 las señaló como responsables del fallecimiento por no brindar la atención médica necesaria a su familiar. En marzo de 2022, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo liso y llano a ambas mujeres.

El subejercicio de recursos en la gestión de Gertz Manero en la FGR se vio reflejado en la efectividad con la que se persiguió el delito, particularmente la incidencia de alto impacto; el pasado 3 de febrero, La Razón publicó la revisión del contraste entre los primeros meses de Ernestina Godoy como fiscal general con el último trimestre de Alejandro Gertz Manero.

En el análisis, basado en el número de órdenes de aprehensión ejecutadas relacionadas con delitos de alto impacto, la FGR de Godoy logró la detención de seis figuras relevantes en el combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado, contra una registrada en los últimos tres meses de Gertz Manero, al frente del organismo autónomo.

Subejercicio de la FGR CON Gertz Manero ı Foto: Especial