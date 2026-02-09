¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 10 y 11 de febrero

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 10 de febrero y miércoles 11 de febrero en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

  • Aguacate: $28.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Cebolla blanca: $19.80 el kilo
  • Manzana Golden en bolsa: $37.80 el kilo
  • Kiwi: $72.80 el kilo
  • Mandarina: $39.80 el kilo
  • Blueberry charola: $39.80 la pieza
  • Fresa charola 454gr: $44.80 la pieza
  • Pepino verde: $18.80 el kilo
  • Apio: $29.80 el kilo
  • Chile jalapeño/cuaresmeño: $29.80 el kilo
  • Chile poblano: $54.80 el kilo
Ofertas en carnes y pescados

  • Pollo entero fresco: $38.90 el kilo (máximo 10 kg por cliente)
  • Milanesa de res pulpa blanca: $199.00 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $154.90 la charola
  • Milanesa de cerdo fresca: $114.00 el kilo
  • Posta de basa: $74.90 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s: $174.90 el kilo
  • Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo
  • Steak de atún aleta amarilla gourmet: $329.00 el kilo
  • Filete de salmón: $369.00 el kilo
  • Sierra: $79.90 el kilo

