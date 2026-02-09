Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 10 y 11 de febrero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 10 de febrero y miércoles 11 de febrero en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
Ofertas en frutas y verduras
- Aguacate: $28.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Cebolla blanca: $19.80 el kilo
- Manzana Golden en bolsa: $37.80 el kilo
- Kiwi: $72.80 el kilo
- Mandarina: $39.80 el kilo
- Blueberry charola: $39.80 la pieza
- Fresa charola 454gr: $44.80 la pieza
- Pepino verde: $18.80 el kilo
- Apio: $29.80 el kilo
- Chile jalapeño/cuaresmeño: $29.80 el kilo
- Chile poblano: $54.80 el kilo
Ofertas en carnes y pescados
- Pollo entero fresco: $38.90 el kilo (máximo 10 kg por cliente)
- Milanesa de res pulpa blanca: $199.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $154.90 la charola
- Milanesa de cerdo fresca: $114.00 el kilo
- Posta de basa: $74.90 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s: $174.90 el kilo
- Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo
- Steak de atún aleta amarilla gourmet: $329.00 el kilo
- Filete de salmón: $369.00 el kilo
- Sierra: $79.90 el kilo
