Moreira exige al Senado emitir declaratoria de reforma constitucional en materia de salarios

El diputado federal Rubén Moreira Valdez exigió al Senado de la República emitir de manera inmediata la declaratoria de reforma constitucional correspondiente a la modificación del artículo 123 de la Constitución, en materia de salarios, tras más de un año de retraso en la conclusión del procedimiento legislativo.

La reforma —ya avalada por los Congresos locales— beneficiaría a policías, elementos de la Guardia Nacional, médicos, enfermeras y maestros, quienes podrían percibir un ingreso mínimo de 18 mil pesos, sin que hasta ahora se materialicen los efectos legales de la modificación constitucional.

Por ello, el legislador priista presentó nuevamente un Punto de Acuerdo para exhortar al Senado a destrabar el proceso y cumplir con su obligación constitucional, toda vez que se han cumplido los requisitos establecidos en la Carta Magna para emitir la declaratoria correspondiente.

Moreira Valdez advirtió que la omisión del Senado vulnera el proceso democrático, mantiene en incertidumbre a miles de trabajadores y representa un grave incumplimiento institucional, al no concluir una reforma que ya cuenta con el respaldo necesario de las legislaturas estatales.

“El Congreso de la Unión tiene la responsabilidad ineludible de concluir en tiempo y forma el procedimiento de reforma constitucional, y eso incluye la emisión de la declaratoria”, subrayó.

El diputado recordó que, de acuerdo con información oficial de la Secretaría de Gobernación, disponible en el Sistema de Información Legislativa, desde el 14 de octubre de 2024 se alcanzó el número constitucional requerido de 17 Congresos locales para proceder a la declaratoria; sin embargo, este avance no se refleja en la página oficial del Senado de la República.

Finalmente, Rubén Moreira enfatizó que la declaratoria de reforma constitucional no es un trámite administrativo menor, sino la fase final del proceso legislativo, mediante la cual se reconoce formalmente la voluntad de la mayoría de los Congresos estatales y se garantiza la legalidad y legitimidad de las modificaciones a la Constitución.

