No hay acuerdo con EU para exploración de minerales críticos en México, aclara Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que ya exista algún acuerdo firmado con Estados Unidos para la exploración del territorio en búsqueda de minerales críticos y también descartó que haya intenciones de modificar leyes nacionales para alinearlas a tal objetivo, como se infirió la semana pasada.

La mandataria aclaró que hasta ahora sólo se iniciaron pláticas y se establecieron los principios de soberanía, en cuanto a que las investigaciones al respecto las llevarán a cabo cada gobierno dentro de su propio país, de manera que no significa que estadounidenses vayan a explorar territorio mexicano.

“Primero, no hay nada firmado, nada. Lo que dice ahí es que van a comenzar pláticas. Segundo: habla de la soberanía. Eso significa que Estados Unidos investiga en su país y nosotros hacemos nuestra exploración en nuestro país. No es conjunta, cada quien en su país”, subrayó.

La presidenta Claudia Sheinbaum en conferencia. ı Foto: Captura de video

También negó que haya planes de reformar las normas mexicanas al respecto, pues agregó que los recursos naturales del país no se entregarán.

“Tercero, no vamos a cambiar la legislación. Y cuarto, tenemos muy claro que los recursos naturales no se entregan. Eso lo tenemos clarísimo y tampoco ahora vamos a iniciar con un proceso de apertura de minas”, dijo.

En este contexto, Sheinbaum Pardo adelantó que en las próximas semanas habrá una recuperación de 200 minas para el Estado mexicano, negando que se trate de una acción “extractivista”.

“De hecho es lo contrario, les adelanto, estamos trabajando porque se van a regresar más de 200 concesiones mineras al Estado mexicano. Más de 200 concesiones mineras se van a regresar de concesiones que se tenían. Entonces, nosotros no vamos a cambiar esa política, porque hay ahora colectivos que dicen que vamos a entrar a un proceso extractivista y que estamos entregando los recursos naturales, no nada de eso”, sostuvo.

