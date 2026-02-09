Relevo en la CTM

Entre quienes conocen de los temas sindicales, nos comentan que hoy en la Confederación de Trabajadores de México podría haber definiciones importantes en torno al proceso de sucesión en la Secretaría General de la que fuera la principal central obrera en los tiempos del PRI, pero que jugara también de una forma relativamente orgánica en los de la 4T. Y es que se ha mencionado en distintos espacios que Tereso Medina Ramírez, quien es actualmente secretario general adjunto, se pronunciará sobre el proceso de relevo de Carlos Aceves del Olmo, quien hace unos días informó que no buscará la reelección. Otros nombres que han sido mencionados dentro de este proceso son Alfonso Godínez Pichardo, secretario general de la Federación de Trabajadores de la CTM en la Ciudad de México; Fernando Salgado, exdiputado federal del PRI, y Gerardo Cortés García, secretario general adjunto de la CTM. Además de irse perfilando lo que ocurrirá en esa confederación, se sabrá también el rol que jugará en el actual sexenio. Así que pendientes.

TE RECOMENDAMOS: Delinean estrategia hacia 2027 Prometen afinar filtros para dar candidaturas