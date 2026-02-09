Sector minero y empresa Vizsla Silver Corp lamentan muerte de mineros desaparecidos en Sinaloa

La desaparición de mineros en la sierra de Concordia, Sinaloa, encendió las alertas desde finales de enero, cuando se perdió todo contacto con personal de la empresa la empresa Vizsla Silver Corp.

Tras días de incertidumbre y búsqueda, este fin de semana se localizaron restos humanos en una fosa clandestina, con coincidencias que apuntan a varios de los mineros reportados como desaparecidos.

Mineros reportados como desaparecidos el 24 de enero en Concordia, Sinaloa. ı Foto: Especial

Lamentan muerte de mineros

El sector minero nacional y la empresa Vizsla Silver Corp lamentaron la localización sin vida de al menos tres mineros que habían sido privados de la libertad en el municipio de Concordia, Sinaloa, a finales de enero, mientras realizaban labores en el proyecto minero Pánuco, dedicado a la extracción de oro y plata.

Ante el hallazgo, Vizsla Silver expresó su profundo pesar por el desenlace. Su presidente y director general, Michael Konnert, señaló:

“Estamos devastados por este desenlace y por las trágicas pérdidas de nuestros colegas”, tras conocerse la identificación de los mineros fallecidos.

La compañía informó que se mantiene a la espera de la confirmación oficial por parte de las autoridades mexicanas, mientras continúa brindando acompañamiento a las familias afectadas.

Por su parte, el sector minero nacional manifestó su rechazo a los hechos violentos y exigió mayor seguridad en las regiones donde operan proyectos productivos. En un pronunciamiento conjunto afirmaron:

“Para nuestro sector resulta inaceptable, bajo cualquier criterio técnico o social, que la integridad de los trabajadores sea vulnerada”.

Asimismo, reiteraron el llamado a fortalecer las investigaciones, evitar la impunidad y garantizar condiciones seguras para quienes laboran en zonas mineras del país.

🔴“Estamos devastados por este desenlace y por las trágicas pérdidas de nuestros colegas”, expresa Michael Konnert, presidente y director general de Vizsla, después de la identificación sin vida de tres de los trabajadores mineros desaparecidos en Sinaloa.



