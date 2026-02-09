Sheinbaum firma acuerdo con empresas para fortalecer producción de vacunas en México

A fin de fortalecer la producción de vacunas dentro del territorio mexicano, el Gobierno Federal firmó un acuerdo con la empresa estadounidense de biotecnología Moderna.

En el marco de este nuevo acuerdo, la mandataria federal recordó que esta firma fue una de las principales productoras de las dosis que se aplicaron a escala global para proteger a la población del virus que provocó la pasada pandemia de COVID-19.

“Estamos firmando un acuerdo entre Moderna, que es una de las empresas mundiales que realiza la vacuna de ARN mensajero. Ustedes la recordarán del COVID, que fue una de las vacunas que se pusieron en México y en otros países del mundo”, dijo en un video compartido en redes sociales.

El acuerdo celebrado en Palacio Nacional, fue suscrito entre la Secretaría de Salud, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) Liomont y Moderna.

La mandataria ahondó en que con esto no sólo se abonará a la producción de la vacuna contra COVID , sino también contra otras enfermedades como dengue e incluso los tratamientos relativos al cáncer.

Sheinbaum Pardo destacó que con esto también se impulsará el desarrollo de la investigación científica entre la comunidad especialista mexicana.

“Y quizás lo más importante es que va a haber desarrollo de investigación científica conjunto de las y los investigadores mexicanos en biomedicina y otras áreas para poder desarrollar otras vacunas que nos interesa en nuestro país. Por ejemplo, la vacuna del dengue o incluso vacuna contra el cáncer. Se van a desarrollar pues todas estas investigaciones en nuestro país con el objetivo en que, como lo prometí en alguna ocasión, seamos realmente una potencia científica en diversas áreas del conocimiento”, dijo.

En Palacio Nacional, firmamos el acuerdo entre la Secretaría de Salud, Birmex, Liomont y Moderna para producción de vacunas ARN mensajero. Esto ayudará a promover la investigación y el desarrollo de nuevas vacunas en nuestro país. pic.twitter.com/4uVt8JDKHj — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 10, 2026

