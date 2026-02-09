¿Y el padrino del alcalde?

Poco a poco el municipio de Tequila, en Jalisco, busca recobrar la normalidad tras la detención del edil morenista Diego Rivera, a quien acusan de secuestro, extorsión y de tener presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Ayer, por lo pronto, la regidora Lorena Rodríguez asumió como presidenta municipal, se ha informado. No obstante, la sacudida que la captura del alcalde provocó en las filas de Morena a nivel estatal no ha permitido que la tranquilidad vuelva a ese partido. Más bien se mantienen y hasta podría decirse que se incrementan las preguntas y cuestionamientos sobre hasta cuándo las figuras clave del guinda en la entidad iban a seguir protegiendo a su presidente municipal. Las miradas, nos comentan, están puestas no sólo sobre los integrantes de la dirigencia, sino principalmente sobre el senador Carlos Lomelí, cuyas fotos, muy feliz, al lado del hoy preso, andan por todos lados. Uf.

TE RECOMENDAMOS: Delinean estrategia hacia 2027 Prometen afinar filtros para dar candidaturas