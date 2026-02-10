Con AMLO en 2019, inflexión en vacunas que disparó sarampión

La disminución en la cobertura de vacunación contra el sarampión en México no fue consecuencia exclusiva de la pandemia del Covid-19, sino que comenzó antes, específicamente en 2019, al cierre del primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con documentos oficiales y reportes de organismos internacionales revisados por La Razón.

Ese año, compras tardías, dosis insuficientes y biológicos retenidos en almacenes dejaron sin inmunizar a 1.5 millones de niñas y niños, lo que rompió una tendencia histórica de coberturas cercanas a la inmunización total.

El Dato: Con respecto a las defunciones se han confirmado 27 acumuladas en el 2025-2026; distribuidas en 6 estados: Chihuahua 21, Jalisco 2, Sonora 1, Durango 1, Michoacán 1 y Tlaxcala 1.

La caída en la cobertura de vacunación contra el sarampión en México encendió alertas sanitarias entre autoridades y especialistas, al tratarse de una enfermedad altamente contagiosa y prevenible.

Datos oficiales indican que, en 2018, 97 por ciento de los menores de un año recibió la primera dosis de la vacuna y 99 por ciento completó el esquema con la segunda dosis a los seis años. En 2019, la cobertura de la primera dosis se desplomó hasta 73 por ciento, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una reducción que debilitó la protección colectiva y elevó el riesgo de brotes.

En términos concretos, de los 4.3 millones de niñas y niños que debían recibir la vacuna SRP —que protege contra sarampión, rubéola y paperas—, únicamente dos millones 821 mil fueron inmunizados, lo que dejó a casi 1.5 millones de menores sin la protección necesaria frente a estas enfermedades prevenibles.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) recibió información de la revisión 172-DS del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), que dejó ver que, en 2019, se requerían cuatro millones 343 mil dosis de las vacunas; sin embargo, el Gobierno federal adquirió sólo cuatro millones 238 mil; es decir, 105 mil dosis menos de las necesarias que cubrirían la demanda nacional.

A este déficit se sumaron retrasos atípicos en los procesos de adquisición. Mientras en años anteriores los contratos se formalizaban en el primer trimestre, en 2019 los tiempos de compra se vieron alterados en el marco de la política de austeridad.

Entre enero y junio de ese año, Birmex consiguió 439 mil dosis, apenas 10 por ciento del total requerido. La adquisición del mayor volumen de vacunas comenzó hasta el 19 de julio de 2019, con una adjudicación directa, bajo el argumento de que no existía más de un oferente.

Este escenario coloca al país en riesgo de perder el certificado internacional de país libre de sarampión, otorgado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2016. Por primera vez desde entonces, México se encuentra bajo evaluación y en abril comparecerá ante la OPS para revisar su estatus.

México enfrenta un repunte con más de dos mil casos confirmados y 27 defunciones asociadas desde el inicio del brote en febrero de 2025, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

Hasta el 6 de febrero de 2026, la secretaría reportó dos mil 143 casos confirmados de sarampión en el país en lo que va del año, una cifra que confirma la persistencia del brote y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. Con estos registros, el acumulado nacional asciende a ocho mil 575 contagios desde el inicio de la emergencia epidemiológica.

El infectólogo Alejandro Macías, excomisionado para el control de la influenza, estimó que, frente a esta situación, será necesario inmunizar a entre 30 y 40 millones de personas, incluyendo adolescentes y adultos, para recuperar la inmunidad del rebaño.

Aunque ya se han aplicado más de 12 millones de dosis, advirtió que alcanzar nuevamente coberturas superiores al 95 por ciento tomará varios años.

El especialista lamentó las más de 20 muertes registradas por sarampión hasta ahora, ejemplo de que esta enfermedad puede provocar cuadros graves con complicaciones como neumonía, encefalitis u otitis, además de secuelas a largo plazo. Subrayó que el cierre de escuelas o el uso de cubrebocas solo tienen efectos limitados y que la única medida verdaderamente eficaz es incrementar la vacunación.

Los datos oficiales indican que los estados más afectados en 2026 son Jalisco, con mil 245 casos; seguido de Chiapas, con 238; Ciudad de México, con 120, y Sinaloa, con 118. Del total de casos confirmados, 78 por ciento corresponde a personas no vacunadas, lo que evidencia el impacto directo del rezago en los esquemas de inmunización.

Las recomendaciones oficiales subrayan la necesidad de completar el esquema de dos dosis en la primera infancia, así como aplicar refuerzos a quienes no fueron vacunados de manera oportuna. La estrategia prioriza a niñas y niños de un año a un año y medio, menores rezagados de dos a nueve años y trabajadores de los sectores salud, educativo y agrícola.

El epidemiólogo Pablo Oliva Sánchez, investigador de la UAM Xochimilco, advirtió que el brote actual “no es un fenómeno aislado”, sino el resultado de una disminución progresiva de las coberturas durante varios años.

“Antes de los (años) noventa, México alcanzaba coberturas cercanas al 95 por ciento; hoy rondan el 71 por ciento, muy por debajo del umbral necesario para controlar la enfermedad”, señaló.

Oliva Sánchez también recordó que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas, y es capaz de generar entre 12 y 18 contagios por cada caso, lo que exige mantener niveles altos de inmunidad colectiva.

México acuerda fortalecer la producción de vacunas

› Por Yulia Bonilla

Con el objetivo de fortalecer la producción de vacunas dentro del territorio mexicano, el Gobierno federal firmó un acuerdo con la empresa estadounidense de biotecnología Moderna.

La Presidenta Claudia Sheinbaum recordó que esta compañía fue una de las principales productoras de las dosis que se aplicaron a escala global para proteger a la población del virus que provocó la pasada pandemia de Covid-19.

El acuerdo celebrado en Palacio Nacional fue suscrito entre la Secretaría de Salud, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), Liomont y Moderna.

209 millones de vacunas contra Covid se han aplicado en México

“Estamos firmando un acuerdo entre Moderna, que es una de las empresas mundiales que realiza la vacuna de ARN mensajero. Ustedes la recordarán, del Covid, que fue una de las vacunas que se pusieron en México y en otros países del mundo”, dijo en un videomensaje.

La mandataria ahondó en que, con esto, no sólo se abonará a la producción de la vacuna contra Covid, sino también contra otras enfermedades como dengue e incluso los tratamientos relativos al cáncer.

“Y quizás lo más importante es que va a haber desarrollo de investigación científica conjunto de las y los investigadores mexicanos en biomedicina y otras áreas para poder desarrollar otras vacunas.

“Por ejemplo, la vacuna del dengue o incluso una vacuna contra el cáncer. Se van a desarrollar todas estas investigaciones en nuestro país con el objetivo de que, como lo prometí en alguna ocasión, seamos realmente una potencia científica en diversas áreas del conocimiento”, dijo.