Corte aplaza nuevamente la audiencia de Ovidio Guzmán

La audiencia judicial de seguimiento en el proceso penal contra Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón“, fue reprogramada nuevamente y ahora se realizará el 27 de julio de 2026 ante la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, con sede en Chicago.

Inicialmente, la comparecencia estaba prevista para el 10 de julio de 2026 ante la jueza federal Sharon Johnson Coleman, pero el tribunal autorizó modificar la fecha y posponerla 17 días, a petición de las partes involucradas en el proceso.

Ovidio Guzmán se encuentra bajo proceso penal en Estados Unidos tras ser extraditado desde México en septiembre de 2023. Desde entonces permanece bajo custodia federal mientras se desarrolla el caso iniciado por fiscales del Departamento de Justicia (DOJ).

De acuerdo con la acusación formal presentada por la fiscalía estadounidense, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán enfrenta múltiples cargos federales relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico internacional, entre ellos:

Conspiración para distribuir drogas en territorio estadounidense

Tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina

Participación en empresa criminal continua

Lavado de dinero

Audiencia de seguimiento

La comparecencia programada para julio no corresponde a un juicio, sino a una audiencia de estatus procesal (status hearing), una diligencia habitual en el sistema penal federal estadounidense donde el juez revisa el avance del caso, el intercambio de pruebas entre defensa y fiscalía y el estado de las negociaciones legales.

En la nueva fecha fijada por la corte, la fiscalía revisará con la defensa la situación procesal del acusado y la ruta jurídica del procedimiento.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado públicamente la existencia de un acuerdo definitivo ni se ha anunciado fecha de inicio de juicio.

El proceso continúa en etapa previa a juicio y su situación jurídica dependerá de las determinaciones que adopte la corte federal en las audiencias programadas durante 2026.

