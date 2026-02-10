Diputados conmemora el 111 aniversario del Día de la Fuerza Aérea Mexicana

La Cámara de Diputados conmemoró este martes, mediante una sesión solemne, el 111 aniversario del Día de la Fuerza Aérea Mexicana, en la que legisladoras y legisladores de los grupos parlamentarios del PAN, Morena, PVEM, PT, PRI y Movimiento Ciudadano reconocieron su vocación de servicio y su compromiso con la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial del país.

En funciones de la presidencia de la Mesa Directiva, el vicepresidente Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM) afirmó que la Fuerza Aérea Mexicana es “una de las instituciones más sólidas del pueblo de México”, y destacó sus 111 años de servicio leal a la nación. Subrayó que hablar de esta institución es referirse al compromiso con la patria, la vocación de servicio y una lealtad que no se quiebra frente a la adversidad.

Desde la tribuna, el legislador resaltó el papel fundamental de la Fuerza Aérea en la protección de la soberanía nacional y reiteró el compromiso del Poder Legislativo de fortalecerla, respaldar a sus integrantes y honrar su labor con respeto y reconocimiento permanente.

Por Morena, el diputado Luis Arturo Oliver Cen señaló que la Fuerza Aérea Mexicana es un pilar fundamental del Estado mexicano, cuya misión es desarrollar capacidades estratégicas para garantizar la seguridad y soberanía del espacio aéreo nacional. Reconoció la valentía y vocación de servicio de las mujeres y hombres que integran esta institución, siempre dispuestos a acudir al llamado de la sociedad.

La diputada del PAN, Martha Amalia Moya Bastón, destacó que desde 1915 la Fuerza Aérea se ha consolidado como una institución leal, disciplinada y profundamente comprometida con México, y sostuvo que el reconocimiento debe traducirse en hechos, con un marco jurídico claro, recursos suficientes y respeto a las reglas constitucionales.

En su intervención, el diputado Gerardo Villarreal Solís (PVEM) afirmó que las Fuerzas Armadas representan el compromiso histórico del Estado mexicano con la seguridad, la estabilidad y la permanencia de la República, y recordó que continúan prestas para defender la soberanía nacional y auxiliar a la población en casos de emergencia o desastre.

Por el PT, el diputado Francisco Javier Guízar Macías calificó a las Fuerzas Armadas como un pilar nacional y un baluarte mexicano, al destacar que su origen proviene del pueblo de México. Aseguró que el país se siente orgulloso de su Fuerza Aérea y llamó a fortalecerla con tecnología de vanguardia.

Desde el PRI, el diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez reconoció el profesionalismo, la preparación y el compromiso permanente de la Fuerza Aérea Mexicana, y subrayó que desde el Poder Legislativo se debe acompañar y fortalecer su labor mediante el marco legal.

Finalmente, el diputado Sergio Gil Rullán (MC) señaló que México requiere una Fuerza Aérea fuerte, inteligente y capaz, a la altura de los retos globales, y refrendó el respaldo de su bancada para impulsar estrategias de capacitación, tecnología y defensa del espacio aéreo nacional.

