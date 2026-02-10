Sheinbaum destaca papel humanitario de la Fuerza Aérea; Defensa anuncia modernización

La presidenta Claudia Sheinbaum y mandos militares durante el aniversario 111 de la Fuerza Aérea Mexicana, celebrado en Santa Lucía.

Durante la ceremonia por el 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, realizada en la Base Aérea Militar No. 1, en Santa Lucía, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que esta institución no sólo cumple funciones de defensa, sino que se ha consolidado como un pilar en la atención de emergencias y el apoyo directo a la población.

En su mensaje, la mandataria subrayó que el mes de febrero concentra fechas clave de la historia nacional, vinculadas con la lucha por la democracia, la independencia y la defensa del territorio, valores que, dijo encarna la Fuerza Aérea a través del servicio, la entrega y su cercanía con la ciudadanía.

Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia por el 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana en la Base Aérea Militar No. 1, en Santa Lucía. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Sheinbaum Pardo recordó los orígenes de la aviación militar en México durante el periodo revolucionario y señaló que, desde entonces, la institución ha evolucionado para responder tanto a tareas de seguridad nacional como a misiones humanitarias, entre ellas el traslado de enfermos, la distribución de vacunas, el combate a incendios forestales y labores de rescate durante huracanes, sismos e inundaciones.

La presidenta enfatizó que, en una democracia, las Fuerzas Armadas deben mantenerse bajo el mando civil y actuar siempre en favor del pueblo, lo que fortalece la confianza y el vínculo entre la sociedad y las instituciones militares.

Autoridades civiles y militares participaron en la conmemoración del 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Defensa modernizará flota aérea, anuncia Trevilla

Por su parte, el secretario de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, destacó el papel estratégico de la Fuerza Aérea en la protección del espacio aéreo nacional y anunció que, con respaldo del Ejecutivo federal, se avanzará en la modernización de la flota aérea.

Detalló que el plan contempla la adquisición de 10 helicópteros multipropósito, un avión de transporte pesado y seis aeronaves no tripuladas, con el objetivo de reforzar tanto las tareas de defensa como las de auxilio a la población.

Acto conmemorativo por el 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana en la Base Aérea Militar No. 1. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

El titular de Defensa recordó la participación del Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial y mencionó una carta en la que se reconoció la actuación de los pilotos mexicanos. Además, informó que durante recientes contingencias por lluvias y huracanes se realizaron más de mil 600 operaciones aéreas en un solo mes, sin registrar incidentes.

Asimismo, subrayó que actualmente la Fuerza Aérea cuenta con más de 600 mujeres pilotos y especialistas, lo que refleja el proceso de profesionalización y fortalecimiento institucional.

La ceremonia reunió a integrantes del gabinete federal, mandos militares, legisladores y autoridades estatales, y concluyó con un llamado a preservar los principios de honor, valor y lealtad que distinguen a la Fuerza Aérea Mexicana.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am