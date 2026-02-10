FA refrendan lealtad a CSP; piden unidad ante adversidad

La Presidenta Claudia Sheinbaum, flanqueada por el secretario de la Defensa (izq.), Ricardo Trevilla Trejo, y el titular de la Marina, Raymundo Pedro Morales, ayer.

En el contexto de los diferendos sobre seguridad que ha sostenido Estados Unidos con México, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa Nacional (Defensa), llamó a la unidad entre militares, civiles y gobierno, para defender al país ante aquellas adversidades que amenazan la seguridad nacional y el bienestar.

“Me permito hacer un llamado claro y decidido a la unidad de todas y todos los mexicanos, para que juntos, sociedad, gobierno y Fuerzas Armadas (FA), con absoluta lealtad, afrontemos todas las adversidades que pongan en riesgo el bienestar de las familias mexicanas y la seguridad de nuestro querido México…

Desfile conmemorativo del 113 aniversario. ı Foto: David Patricio›La Razón

El Dato: Como parte de la ceremonia, los cadetes María Fernanda Ángeles García y Javier Enrique Valencia Avendaño declamaron la poesía “9 de febrero, juramento de honor y lealtad”.

“Finalizo emitiendo el exhorto que se realiza todos los días en los organismos de las Fuerzas Armadas, pero ahora con el fin de que haga eco en todos los confines del país, incluyo el elemento principal para la defensa de la patria: Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y pueblo de México, la respuesta al exhorto se encuentra en el corazón de todos los mexicanos y son siempre leales”, exclamó este lunes.

El mensaje fue hecho en el marco del 113 Aniversario de la Marcha de la Lealtad, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, ante quien ratificó que se le acompañará para defender la paz, integridad y soberanía de la nación.

“Ratificamos a usted y a todas y todos los mexicanos que, con valentía y lealtad, seguiremos caminando junto con nuestra Comandanta Suprema, respaldando a las instituciones de la República y acompañando al pueblo de México… Con valentía y lealtad seguiremos defendiendo los pilares de la seguridad nacional de nuestro país: la integridad, independencia y soberanía nacional”, sostuvo.

Fuerzas Armadas en la plancha del Zócalo. ı Foto: David Patricio›La Razón

Al inicio de su intervención, el general comentó que los mexicanos son privilegiados por nacer en una tierra que dota de valentía “para enfrentar cualquier amenaza”, como se ha hecho en otros momentos que han quedado en la historia del país.

Además, Trevilla Trejo hizo énfasis en que este actuar es la vía para la permanencia y viabilidad del Estado mexicano como hoy se conoce y que se mantenga con una conformación íntegra y una “inmutable” independencia.

“Estos principios y otros más son el legado vivo de generaciones enteras que escribieron la historia de nuestro país con la convicción sólida de defender lo que se ama. A este legado se suma el valor nacional más esencial, silencioso y profundo: la lealtad. Se trata de una virtud presente e indispensable para la aspiración nacional más importante de nuestro pueblo”, enfatizó.

Trevilla Trejo insistió en que los intereses de cada persona se alineen con las “aspiraciones nacionales”, para velar por la soberanía y demostrar lealtad a la patria, como en otros momentos se hizo por parte de toda la población, aun cuando no tenía armas.

“Con arraigado sentido de pertenencia debemos velar por nuestra soberanía y demostrar una fehaciente lealtad plena a nuestra patria. La historia nacional nos muestra la forma de hacerlo, como ocurrió con la lucha por nuestra independencia, en donde valientes mexicanas y mexicanos, sin más armas que su valor y determinación, se unieron para luchar por nuestra libertad”, exclamó.

Al encabezar la ceremonia, la Jefa del Poder Ejecutivo federal develó la placa conmemorativa a la Marcha de la Lealtad en la lateral del Palacio de Bellas Artes, en donde se reconoce al teniente alumno de Estado Mayor, Gerardo Ríos Covarrubias, quien perdió la vida durante el recorrido del Castillo de Chapultepec a Palacio Nacional que realizó, el 9 de febrero de 1913, Francisco I. Madero, como muestra de que su entrega dio ejemplo “de la congruencia de lealtad con que se forjan las y los hijos del Heroico Colegio Militar”.

Una vez hecho el recorrido desde Bellas Artes hacia la Plaza de la Constitución, realizó el pase de Lista de Honor a los Héroes de las Gestas Heroicas de 1847 y 1914 del Heroico Colegio Militar: teniente Juan de la Barrera, cadetes Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez; del Colegio Naval, al teniente José Azueta y el cadete Virgilio Uribe.