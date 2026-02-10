Grecia coincide con la Presidenta

Comentan en Michoacán que es muy relevante la mención que hizo la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, sobre la estrategia de seguridad y combate al crimen de la Presidenta Claudia Sheinbaum, al destacar la detención del alcalde morenista de Tequila, Diego Rivera Navarro, acusado de extorsión y de vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. “Yo se lo dije al secretario (de Seguridad, Omar García Harfuch, que yo aplaudía esa detención que hicieron como Gobierno federal”, dijo la esposa del edil asesinado Carlos Manzo. “Eso habla de que la Presidenta no va a tapar a nadie que tengan ellos señalados dentro de su propio gobierno y eso es aplaudible”, remarcó Quiroz, quien, no obstante, dejó ver —de manera velada esta vez— su insistencia en que las autoridades investiguen el homicidio de su esposo desde el punto de vista político, ya que tanto ella como todos los del Movimiento del Sombrero del que forma parte no quitan el dedo del renglón en que en ese asunto podrían estar implicados los legisladores guindas Leonel Godoy y Raúl Morón.

