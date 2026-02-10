May batea a papás

Mala noticia para los padres que demandan que los planteles en los que estudian sus hijos, en Paraíso, Tabasco, sean cambiados de lugar a causa de la contaminación que produce la Refinería Dos Bocas. Y es que sin más ya el gobernador de la entidad, Javier May, salió a decir que los reclamos son mediáticos, argumento con el que busca restar legitimidad a los reclamos. Nos cuentan que May dijo además que “no se ha probado absolutamente nada” en el sentido de que pudiera haber contaminación, y que no tienen previsto construir nuevas escuelas. Que en todo caso mandarán a los niños a otras que existen en la demarcación. Ayer padres de alumnos de las escuelas Agustín Melgar y Abías Domínguez Alejandro protestaron frente a instalaciones de la refinería y advirtieron que no aceptarán la propuesta de dispersar a los pequeños. El caso llegó a la conferencia mañanera donde incluso la Presidenta Sheinbaum fue más receptiva y vio viable atender el caso. Ah, pero ya May tomó su propia decisión.

