PT confirma que se mantendrán plurinominales; Monreal prevé que reforma electoral llegue en 10 días

El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, confirmó que en la reforma electoral en discusión se mantendrá el número actual de legisladores de Representación Proporcional (plurinominales) tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, aunque reconoció que el debate se centra en modificar el método de elección.

“Es un tema que está a debate, pero va ganando la ruta que se mantengan los 500. El debate más fuerte está en cómo se eligen, sobre todo los de RP, y ahí hay debate, es un tema que está también analizándose”, señaló en entrevista.

Mientras tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, informó que los partidos de la coalición y el Gobierno federal ya trabajan en la redacción de la iniciativa de reforma electoral, la cual podría presentarse en los próximos diez días.

TE RECOMENDAMOS: Alerta de emergencias CRT invita a participar en consulta pública para modificar mensaje de alerta en celulares

Sandoval indicó que otro de los puntos en discusión es el financiamiento a los partidos políticos. Aunque dijo que el tema está abierto al análisis, rechazó la idea de que la democracia mexicana sea costosa en exceso.

“Nosotros no coincidimos con los que han señalado que la democracia es cara. Está a discusión qué repercusiones tendría. Tienes que cuidar la estabilidad no sólo de las fuerzas políticas, sino de las instituciones que garanticen la confiabilidad de las elecciones”, afirmó.

El legislador petista también consideró necesario revisar el esquema actual de financiamiento que beneficia en mayor medida a los partidos con mayor votación, lo que —dijo— genera desventajas para otras fuerzas políticas.

“Desde que nace el sistema político mexicano tiene ese problema: el partido que tiene más votación tiene mayor presupuesto, entonces ya entras en desventaja”, expresó.

Otro de los temas centrales en la negociación es el combate al financiamiento ilícito en campañas electorales. Sandoval sostuvo que es indispensable establecer límites claros para evitar la infiltración de recursos ilegales en los procesos electorales.

“Hay que ponerle límite a que el dinero sucio entre al tema de las elecciones”, advirtió.

Finalmente, el líder del PT descartó cualquier riesgo de ruptura en la coalición mayoritaria integrada por Morena, PT y PVEM, al asegurar que el eje común es la unidad nacional y el respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“No veo riesgo de ruptura. Nos pusimos como eje la unidad de la nación, la unidad en torno a la Presidenta y la unidad de la coalición; cualquier cosa que se coloque fuera de eso no tiene posibilidad”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL