Rechaza Morena que sea tomadura de pelo reforma de 40 horas laborales

Los presidentes de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, y de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, ayer, en conferencia de prensa.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo), Ignacio Mier, rechazó categóricamente que la reforma laboral que reduce la jornada de trabajo de 48 a 40 horas semanales sea “una tomadura de pelo”, como la calificaron coordinadores de oposición, y la defendió como un “acto histórico” que beneficiará a 13.5 millones de trabajadores mexicanos sin disminuir sus ingresos.

Sin embargo, los coordinadores del PAN, Ricardo Anaya, y de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, insistieron en que la reforma es insuficiente si no garantiza explícitamente dos días de descanso a la semana.

Cuestionado sobre si la reforma laboral constituye “una tomadura de pelo”, como sostienen los coordinadores de oposición, Mier respondió: “Yo creo que es un acto histórico”.

El legislador morenista destacó que México se convertirá en el tercer país del continente americano, junto con Ecuador y Chile, en tener una jornada laboral de 40 horas, cuando el promedio regional es de más de 44 horas y, en muchos casos, aún se mantiene en 48 horas.

El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, adelantó que su bancada presentará cuatro propuestas durante la discusión en comisiones este martes.

“En primer lugar, que se establezca con toda claridad que por cada cinco días de trabajo se tendrán dos de descanso. Porque eso es lo que, quienes hoy trabajan 48 horas, están esperando”, afirmó el líder blanquiazul, luego de acusar al oficialismo de intentar engañar a los trabajadores: “No se vale que por un lado le digan a la gente que la jornada se reduce de 48 a 40 horas, pero que van a aumentar las horas extras y que la gente va a seguir teniendo un solo día de descanso”.

Ricardo Anaya también propuso la creación de un fondo para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en la transición: “porque en las empresas muy pequeñas que tienen uno o dos trabajadores, se va a requerir apoyo para poder hacer este cambio”.

Además, cuestionó que la implementación se postergue hasta 2030: “Se entiende que tiene que haber cierta gradualidad, pero nos parece un exceso que ellos quieran patear el bote hasta 2030”.

Al respecto, el coordinador de MC, Clemente Castañeda, afirmó que su bancada no avalará la reforma con la redacción actual: “No como está, vamos a hacer los cuestionamientos correspondientes. Hemos dicho: ‘no se vale que nos den gato por liebre’. El objetivo de las 40 horas es que tengan dos días de descanso las y los trabajadores de este país. Si no es así, será una reforma incompleta, nos parece una tomadura de pelo”.

El senador emecista reconoció que “el hecho de que en la Constitución quede establecido lo de las 40 horas nos parece un avance, pero es un avance insuficiente si esto no viene acompañado con los dos días de descanso”.

Al respecto, Ignacio Mier acusó a la oposición de intentar politizar la reforma con fines electorales. “Es una revisión que se ha querido distorsionar no con fines laborales, sino con fines políticos. Y eso lleva un costo siempre. Igual lo hicieron cuando votaron en contra de los programas sociales”, señaló.

El senador subrayó que es una iniciativa resultado de un amplio proceso de diálogo con académicos, expertos en derecho laboral, salud, instituciones educativas, organismos agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial y, sobre todo, todas las centrales obreras de México.

Enmienda protege al empleo formal

Por Claudia Arellano

La discusión sobre la reducción de la jornada laboral en México ya está sobre la mesa y debe abordarse con seriedad, datos y una visión de largo plazo, sostuvo la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, al subrayar que la propuesta para transitar de una jornada de 48 a 40 horas semanales no implica trabajar menos, sino organizar mejor el trabajo, elevar la productividad y proteger el empleo formal.

El grupo parlamentario afirmó que la reforma responde a una transformación gradual del modelo laboral, diseñada para equilibrar competitividad, bienestar y estabilidad económica, sin poner en riesgo a las empresas ni a los trabajadores.

En un comunicado, explican que “La reducción de la jornada laboral no está planteada como un cambio inmediato. Por el contrario, se propone una implementación progresiva, con ajustes anuales en procesos, turnos y esquemas de organización, hasta alcanzar las 40 horas semanales al final del periodo de transición”.

Morena destacó que México no está aislado en esta discusión. Diversos países de América Latina, Europa y Asia revisan sus modelos laborales, pues se trata de una tendencia global de modernización laboral: “Reducir horas no significa producir menos; sino mejor, con procesos más eficientes y mayor valor por hora”.

Senado prepara análisis del dictamen de la ley laboral

› Por Tania Gómez

La propuesta para disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales será analizada este martes en las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y del Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, en medio de la incertidumbre del sector obrero y organizaciones sociales, pues la iniciativa no establece en la reducción de la jornada, dos días de descanso semanal.

La propuesta, impulsada por el Gobierno federal, plantea una disminución gradual de la jornada laboral hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030, aunque sin incluir explícitamente la obligación de otorgar dos días de descanso consecutivos por semana.

60 horas semanales es el promedio de trabajo en México

La iniciativa presidencial que propone reducir la jornada laboral a 40 horas semanales representa “una completa simulación” y un retroceso para los derechos de los trabajadores, señaló Salma Sánchez Lazcano, integrante del Frente Nacional por las 40 Horas, movimiento que impulsa esta demanda desde hace años.

En entrevista, Sánchez Lazcano detalló que el análisis técnico realizado por abogados laboristas del Frente a la iniciativa, encontró “un montón de huecos” que evidencian que “la reforma estuvo trabajada por los despachos corporativos empresariales más perversos a nivel nacional”.

Por su parte, el senador de Morena, Óscar Cantón Zetina, afirmó que la propuesta que se discute en comisiones prioriza la reducción de horas de trabajo por semana sin alterar la garantía constitucional de un sólo día de descanso obligatorio.

“Nosotros seguimos con lo que dice la actual Constitución: un día de descanso obligatorio. ¿Qué es lo importante de esta iniciativa? Son las 40 horas de trabajo”, subrayó el legislador, quien afirmó que, con esta medida, los trabajadores percibirán el mismo ingreso por menos tiempo trabajado.

El principal problema que identifica el Frente, explicó Sánchez Lazcano, radica en que el texto mantiene la misma redacción vigente: “Donde se supone que establece la jornada laboral de 40 horas, seguida dice ‘con al menos un día de descanso’. Es decir, es igual a como está ahora. No cambió nada, solamente cambiaron algunas palabras”.

La activista en derechos laborales denunció que la iniciativa legaliza jornadas de hasta 12 horas sin considerar pago de horas extra, a pesar de que en la actualidad, el tope para la jornada ordinaria es de nueve horas, tras las cuales debe pagarse tiempo extra.

Según datos estadísticos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en México el promedio de horas trabajadas es de 60 semanales, cifra que supera las 48 que establece actualmente la ley, lo que coloca al país como el que más horas trabaja entre los Estados miembros de la organización internacional.