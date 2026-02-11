Amenazas a la soberanía no sólo vienen de afuera: CSP

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México y los secretarios de la Defensa y Marina; Ricardo Trevilla Trejo y Raymundo Pedro Morales Ángeles, durante el 113 Aniversario de la Marcha de la Lealtad,

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum afirmó que las amenazas a la soberanía nacional no siempre provienen del exterior sino también de quienes abren la puerta a la injerencia extranjera.

Al encabezar la ceremonia por el 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, en la Base Aérea de Santa Lucía, la mandataria sostuvo que la defensa de la independencia del país es una tarea histórica que debe preservarse frente a riesgos internos y externos.

La Jefa del Ejecutivo pronunció su mensaje frente a los representantes de los tres Poderes de la Unión, incluida la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, cuyo partido ha sido acusado por la Presidenta de buscar la injerencia extranjera.

Durante su mensaje, Sheinbaum Pardo recordó episodios como la Marcha de la Lealtad de 1913 y el asesinato del presidente Francisco I. Madero, al señalar que “cuando se traiciona la voluntad popular, se pone en riesgo a la nación”.

“La Marcha de la Lealtad nos recuerda que ningún gobierno puede sostenerse si se desconecta de las demandas y los anhelos del pueblo. Nos recuerda también que México debe cuidar celosamente su soberanía, porque a lo largo de la historia las amenazas a nuestra independencia no siempre vinieron de fuera, sino también de quienes abrieron la puerta a la injerencia extranjera”, aseveró.

También destacó que: “El mando supremo recae en una autoridad civil electa por el voto popular, no como un símbolo de poder personal, sino como representación de la voluntad colectiva”.

Estas declaraciones se dan en el contexto de tensión con el gobierno de EU, ante los amagos sobre una posible intervención militar en territorio mexicano para combatir a narcotraficantes.