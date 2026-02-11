Apoyos fosforenos

Muy comentado ha sido el apoyo que terminó dando Movimiento Ciudadano a la iniciativa de ley impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre la reducción de la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas. Después de que el partido —que, por cierto, ha sido acusado por otras fuerzas opositoras de ayudar a Morena y aliados a sacar adelante su agenda legislativa— reclamara a la 4T que su planteamiento representaba un retroceso y que no modificaba nada en el fondo, al negarse a establecer la obligatoriedad de dos días de descanso, los senadores emecistas terminaron votando a favor en una rápida sesión en comisiones del Senado, con lo que el dictamen ahora será discutido y votado en el Pleno de la Cámara alta este mismo miércoles. Se espera que una vez desahogado este trámite, pase a San Lázaro, donde tampoco se prevén tantos cambios a la propuesta original, aunque sí por ahí algún agarrón entre diputados, a los que ya nos tienen acostumbrados.