Sarampión: van 14.2 millones de vacunas aplicadas

LA SECRETARÍA DE SALUD (SSA), a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), informó avances significativos en la aplicación de vacunas contra el sarampión, como parte del Programa de Vacunación Universal y de las estrategias de respuesta ante la detección de casos en el país.

De acuerdo con los registros de la plataforma SIS-CENSIA, del 1 de enero de 2025 al 6 de febrero de 2026 se han aplicado a nivel nacional 14 millones 297 mil 330 dosis contra el sarampión.

Para 2026, el Gobierno de México adquirió 27.3 millones de vacunas contra esta enfermedad, de las cuales actualmente se cuenta con 23 millones 361 mil dosis disponibles para su aplicación. La Ssa aseguró que continuará con la adquisición para garantizar la cobertura y protección de la población objetivo.

La vacunación está dirigida prioritariamente a niñas y niños de 12 meses, quienes reciben la primera dosis de la vacuna SRP; a menores de 18 meses, para la segunda dosis; así como a niñas y niños de seis años, para el refuerzo correspondiente. Además, se aplica una dosis “cero” a menores de seis a 12 meses que habitan en zonas con brotes activos.

Se contempla la inmunización de personas menores de 49 años que no tengan el esquema completo o que no recuerden que fueron vacunadas, así como de jornaleros agrícolas, migrantes y población con alta movilidad, especialmente en entidades con mayor incidencia.

En estas acciones participa de manera coordinada todo el Sector Salud, bajo la conducción de la Secretaría de Salud, con la integración de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y Marina (Semar), el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y Pemex, en coordinación permanente con las 32 entidades federativas.

A este esfuerzo se suma el despliegue de equipos de respuesta rápida, la realización de Semanas Nacionales de Vacunación, una campaña de comunicación y el trabajo conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otros organismos internacionales.

La Secretaría de Salud reiteró que mantendrá el monitoreo permanente de la cobertura de vacunación y la vigilancia epidemiológica, como parte de las acciones para prevenir la transmisión del sarampión y proteger la salud de la población. Además, hizo el llamado a tener actualizada la Cartilla Nacional de Vacunación, que se mantiene como una herramienta esencial de salud pública y de protección individual.

La cartilla es un documento oficial emitido por el Sistema Nacional de Salud que registra todas las vacunas aplicadas a lo largo de la vida de una persona. Existen versiones específicas según el grupo de edad: para niñas y niños menores de nueve años; adolescentes de 10 a 19 años; mujeres y hombres de 20 a 59 años; y adultos mayores de 60 años.

Especialistas en salud pública subrayan que este documento es un instrumento preventivo, ya que facilita que médicos y personal de enfermería identifiquen esquemas incompletos y orienten a la población sobre las vacunas necesarias para protegerse frente a enfermedades como sarampión, rubéola, poliomielitis, tétanos, hepatitis B o influenza.

En él se anotan las dosis recibidas, fechas de aplicación y refuerzos pendientes, lo que permite llevar un control del esquema de inmunización y detectar posibles rezagos.