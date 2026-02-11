ISSSTE desmiente compra a sobreprecio de vacuna contra el sarampión.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desmintió la presunta compra a sobreprecio de la vacuna contra el sarampión, la cual fue señalada por el diputado panista, Ector Jaime Ramírez.

En una tarjeta informativa el Instituto señaló que dichas compras no pueden ser discrecionales, debido a que se rigen por la normativa vigente al Sistema Nacional de Salud.

“Los biológicos del Programa de Vacunación Universal se adquieren mediante los convenios celebrados entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud, operados a través de BIRMEX, en cumplimiento del marco normativo vigente”, indicó el ISSSTE.

De esta forma, afirmó el Instituto carece de autonomía para realizar compras de vacunas del esquema nacional.

“No existe una compra autónoma o discrecional por parte del ISSSTE en lo referente a vacunas del esquema nacional”, agregó.

Más temprano, el diputado panista, Ector JaimeRamírez, acusó un presunto sobreprecio en la compra de vacunas de sarampión.

“En total, otra vez el ISSSTE haciendo de las suyas, Martí Batres compró la vacuna, compró 179 mil dosis de vacuna, a través del (inaudible), que es su centro de distribución, las compró a 181 pesos cuando Birmex las compró a 123, con un sobreprecio de 162 por ciento”, indicó en una conferencia de prensa.

Ante ello, Instituto indicó: “la adquisición de vacunas se realiza de manera consolidada, sectorial y bajo la rectoría de la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA)”, informó.

Por último, explicó que el presupuesto del Programa de Vacunación Universal, la programación, calendarización y ejercicio del gasto dependen del esquema consolidado de compra y distribución nacional, no de decisiones unilaterales de cada institución.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR