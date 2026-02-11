Jesús Ramírez Cuevas niega cualquier vínculo con corrupción o delincuencia; reta a presentar pruebas

Tras la publicación del libro Ni venganza ni perdón, el coordinador de Asesores de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, negó cualquier vínculo con corrupción o delincuencia. Además, calificó la obra como un ataque a la 4T.

“Los supuestos casos de corrupción, desvío de recursos públicos, relaciones con delincuentes son absolutamente falsos, producto de la imaginación o de la mala fe de los autores”, escribió en una carta publicada en la red social X.

En una carta publicada en redes sociales, Jesús Ramírez Cuevas calificó el libro como un ataque disfrazado en contra de la Cuarta Transformación realizado por “dos personajes que los une el deseo de venganza”.

“Este libelo es un ataque disfrazado en contra del movimiento de la Cuarta Transformación, del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, escribió.

Ante los señalamientos de financiamiento electoral o su presunta relación con el huachicol fiscal, el coordinador de Asesores de la Presidencia aseguró que siempre ha actuado con ética, luchando contra las injusticias.

Ante ello, Jesús Ramírez Cuevas retó a sus detractores a presentar las pruebas que lo vinculan con algún delito ante un tribunal del país.

“Desde que soy funcionario público no he participado en la organización ni el financiamiento de ninguna campaña electoral. No he promovido el financiamiento privado hacia ningún candidato. Todo lo que se dice en medios respecto al huachicol fiscal es falso. Reto a mis detractores a presentar alguna prueba ante tribunales”, indicó.

Al pueblo de México:

A la opinión pública:

El libro Ni venganza ni perdón, escrito por el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y el periodista Jorge Fernández Menéndez se publicó este 11 de febrero.

Ante ello, Ramírez Cuevas arremetió contra los autores: “Un periodista que defendió “la verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto en el caso Ayotzinapa y que se ha distinguido por defender a su jefe, dueño de una televisora al que no le gusta pagar impuestos, defiende al conservadurismo y financia a la ultraderecha diario. El otro autor, al que los medios usan como fuente confiable, es un abogado que salió del gobierno en medio de señalamientos por tráfico de influencias y extorsión", señaló.

Por último, agradeció el apoyo y la confianza que ha recibido ante los ataques de “sus detractores”.

