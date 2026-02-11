Marina da información de Farías a FGR

Tras la nueva carta del vicealmirante Roberto Farías Laguna, imputado en el caso de huachicol fiscal, en la que acusa a la Secretaría de Marina (Semar) de incumplir en resoluciones judiciales que ordenan entregar información para su defensa, el titular de la dependencia, Raymundo Pedro Morales, señaló que la Semar únicamente se ha encargado de entregar la información que le solicita la Fiscalía General de la República (FGR), al ser ésta la encargada de las averiguaciones.

En una carta dirigida a la Presidenta Claudia Sheinbaum y difundida por el despacho legal Epigmenio Mendieta y Abogados, el exmiembro naval asegura que se le ha negado la información, a días de que la actual etapa de investigación cierre, y que dicha negativa se justifique bajo las reservas de “seguridad nacional”.

El Tip: Manuel Roberto Farías fue detenido en septiembre de 2025 y recluido en el penal del Altiplano, en el Estado de México.

“Esta negativa impide acreditar la inocencia de nuestro representado, quien fue vinculado a proceso sin pruebas suficientes de tiempo, modo y lugar, y que dicha situación no sólo afecta su esfera jurídica, sino que impacta directamente en la legalidad del proceso y en la vigencia del Estado de derecho”, se lee en la misiva.

Al respecto, el secretario de Marina comentó —durante la conferencia presidencial de este martes—, que la dependencia a su cargo únicamente colabora con la información que le solicita la FGR: “La carpeta de investigación la tiene la Fiscalía, y la Fiscalía es la que presenta ante el juez las pruebas de los hechos. Nosotros le otorgamos a la Fiscalía la información que nos solicitan conforme a lo que… estaríamos en desacato si no lo hiciéramos. Los jueces ordenan cierta suspensión de hechos y los acatamos, como lo marca la ley”.

El funcionario federal aclaró que el acto reclamado por parte de Farías Laguna es la baja que se le aplicó dentro de la Marina, la cual se debió a que no cumplió con sus funciones y aclaró que, según los estatutos, los imputados tienen derecho a acudir ante los jueces para apelar la decisión.

La Presidenta sostuvo que “Hay que preguntarle a la FGR sobre este caso y otros casos que tenga la Fiscalía. La Marina tiene que darle información a la Fiscalía, ya no les corresponde a ellos. Presentaron la denuncia y la Fiscalía tiene que garantizar que hay pruebas suficientes, y el juez que ordena, en todo caso, una orden de aprehensión”.