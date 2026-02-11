¿Se asoma un acuerdo?

Si algo no ha sido fácil en la ruta para construir la tan esperada reforma electoral es que la propia coalición de la 4T se ponga de acuerdo y vaya unida en la propuesta que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum; sin embargo, cuentan que ayer el diputado petista Reginaldo Sandoval, uno de los más reacios a aceptar la eliminación de la representación proporcional —los pluris—, dijo con gran seguridad que esta figura no desaparecerá de la redacción de la propuesta. Aunque se destaca que la luz al final del túnel puede estar cerca si ya se destrabó este punto —que ha sido uno de los que más desencuentros ha traído en la alianza oficialista—, el mismo Sandoval no dejó de poner el dedo en las llagas que ha generado este proyecto, al insistir, también con mucha claridad, que no está de acuerdo con las voces al interior de su mismo movimiento que dicen que la democracia es cara y que, por ende, se deben hacer recortes más pronunciados en el financiamiento a los partidos. Por lo pronto, atentos.

