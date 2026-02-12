Detrás del brote de sarampión

Cuando México está en riesgo de perder su estatus libre de sarampión por un brote del virus que comenzó el año pasado y que continúa de manera alarmante en los primeros meses de este 2026, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, puso a disposición de la opinión pública cifras que, dijo él, demuestran que los sexenios de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox tuvieron mucho que ver en el contexto actual, ya que, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2025, la inmunidad disminuye en las y los mexicanos que debieron recibir sus dos dosis de vacuna en aquellos periodos de Gobierno (2000-2012), es decir, las personas que hoy tienen entre 16 y 30 años, un grupo de la población que, sostuvo el funcionario, registra niveles de protección de entre 47 y 68 por ciento. Ya por esto se desató y seguía hasta hace unas horas la controversia.

