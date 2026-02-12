Divididos por la llegada de la Armada de EU

Como si faltaran fracturas al interior del movimiento oficialista, el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña hizo ayer lo suyo al expresar su repudio respecto a que la Cámara alta autorizara que el Gobierno de México permita el ingreso de fuerzas navales de Estados Unidos con el fin de proporcionar adiestramiento a elementos del país. Dijo Noroña que, aun cuando respalda las políticas de la Presidenta y aun cuando no es su intención “hacer bravuconería o irresponsabilidad” , en este momento, las tropas estadounidenses no deberían ingresar a territorio mexicano “ni para plantar arbolitos”. Según el legislador, México tendría que evitar este tipo de acciones de cooperación bilateral, en protesta por la incursión de Washington en Venezuela —que terminó con la captura y extracción de Nicolás Maduro— y el cerco adicional que ha establecido para bloquear el ingreso de petróleo a Cuba, lo que ha traído calamidad a los habitantes de la isla. Ahí su humilde aporte a las tensiones México-EU.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Detrás del brote de sarampión