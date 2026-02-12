El chiste es no perder

Con la novedad de que en Movimiento Ciudadano no están del todo de acuerdo con ella, pero no quieren dejar de salir en la foto de la aprobación de la reforma para la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Ayer esa modificación se aprobó con sus votos —al menos en lo general— en el pleno de la Cámara de Senadores, mientras en la de Diputados se cuestionaba lo aprobado. “Decimos nosotros que están dando gato por liebre, porque sí son las 40 horas, pero hasta 2030, sí son las 40 horas, pero con un día de descanso, sí son las 40 horas, pero las horas extras las subieron a 12, entonces nada más en una simulación”, aseguró la coordinadora de los legisladores naranjas en San Lázaro, Ivonne Ortega. Su estrategia ahora será la de generar la narrativa de que ellos van por un ajuste legislativo más radical, aunque es previsible dado el alto grado de consenso que ya trae, que sus planteamientos no pasen. Ya se verá al final cómo votan y si se allegan para sí un triunfo legislativo.

