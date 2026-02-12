Rosa María Payá, visitó México sin notificación formal: SRE

SRE señaló que la visita de Rosa María Payá en enero no fue notificada

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) denunció este jueves que la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosa María Payá, visitó México en enero pasado y participó en un foro organizado por organizaciones civiles en la Ciudad de México sin haber notificado previamente su presencia ni sus actividades a la Cancillería mexicana, como lo exige el protocolo diplomático establecido.

Según la SRE la visita se dio a conocer a través de los medios de comunicación, no por los canales diplomáticos correspondientes. En este sentido, explicaron que conforme al artículo 12 del Estatuto de la CIDH, los miembros de la Comisión gozan de las mismas inmunidades diplomáticas reconocidas por el derecho internacional a los agentes diplomáticos.

Esta condición implica, a su vez, una obligación: notificar con antelación a la Secretaría de Relaciones Exteriores cualquier visita al país, ya sea de carácter oficial o privado, así como las actividades que pretenden realizar durante su estancia.

COMUNICADO. "La SRE rechaza notificación previa sobre la visita de la comisionada de la CIDH, Rosa María Payá a México".https://t.co/R5GOBneSFj pic.twitter.com/J2AsBBG8lf — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 12, 2026

Según la dependencia, Payá, quien fue electa comisionada el 27 de junio de 2025 e inició funciones el pasado 1 de enero de 2026, no cumplió con ese requisito.

Ante el incumplimiento, la SRE remitió una nota diplomática formal a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH para exigir que los comisionados respeten los procedimientos institucionales vigentes.

En este sentido, la dependencia, recordó además que el artículo 4 del Estatuto de la CIDH establece que el cargo de comisionado es incompatible con cualquier actividad que pueda comprometer la independencia o imparcialidad del funcionario, una advertencia que apunta directamente al tipo de participación que tuvo Payá durante su estancia en México.

¿Qué dijo Rosa María Payá?

Tras el cuestionamiento a la Presidenta de México, durante la mañanera del 11 de febrero, sobre la visita de la activista a México.

María Payá dijó que su visita únicamente fue de carácter académico, y de carácter personal, lo cual destacó que esta visita no tuvo que ver con alguna misión Oficial.

Mi reciente visita a México fue de carácter académico en capacidad personal y no en una misión oficial.



Defender la democracia no es es militar es un derecho que ejerzo con transparencia y una responsabilidad a la que he dedicado mi vida.



En ocasión de la pregunta realizada a… — Rosa María Payá A. (@RosaMariaPaya) February 12, 2026

