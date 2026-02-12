Ven Feria de San Marcos como escaparate mundial

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, aseguró que la Feria Nacional de San Marcos (FNSM), la más relevante de América Latina, tiene un lugar reservado para todos, por lo que invitó a la ciudadanía a caminar sus calles, disfrutar sus colores y a ser parte viva de una tradición que cumple 198 años de historia.

En el antiguo Colegio de San Ildefonso, la mandataria presentó el Programa General de la Edición 198 de la “celebración más importante de Latinoamérica”, que se realizará del 18 de abril al 10 de mayo.

Destacó que Madrid y Chihuahua serán los invitados de honor y las familias podrán disfrutar de los más de mil 800 eventos programados en un clima de paz social. También aseguró que la seguridad durante el evento está garantizada, pues Aguascalientes es uno de los estados más firmes del país en este aspecto.

“Somos uno de los estados más seguros del país. Y sabemos cuidar muy bien a quienes comparten con nosotros el júbilo de las tradiciones más auténticas de lo que es nuestro México. Con tecnología avanzada y una coordinación del más alto nivel, garantizamos una feria segura en cada espacio de sus 93 hectáreas, ya sea en el Centro Histórico o en el Corredor Carranza”, subrayó.

Ante embajadores, diplomáticos, líderes de opinión y legisladores, la titular del Ejecutivo estatal destacó que la FNSM no sólo es una tradición centenaria, sino un motor estratégico de desarrollo económico, turístico y cultural que posiciona a México en el escenario internacional.

Con más de 93 hectáreas de actividades, la FNSM 2026 ofrecerá más de mil 800 eventos, de los cuales, 80 por ciento será gratuito, garantizando acceso incluyente a espectáculos de talla mundial en música, cultura, deporte y gastronomía.

Uno de los principales atractivos será el Foro de las Estrellas Nissan, con 23 conciertos gratuitos, con artistas como Grupo Frontera, J Balvin y la Sonora Santanera, entre otros. Además, el Foro del Lago, que contará con artistas como Jumbo, Caloncho, Gepe y Hello Seahorse!

En su oportunidad, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez, consideró la verbena primaveral como “un imperdible de los mexicanos”. Señaló que la fiesta es la ventana ideal de promoción de tradiciones, patrimonio y, lo más importante, “si vas, te van a recibir como somos los mexicanos: los mejores anfitriones del mundo”.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se dijo complacida de participar en un escaparate tan importante, en un momento en el que ambos estados comparten retos, fortalezas y visión común: “En esta celebración, juntos le decimos al país y al mundo que mientras sigamos mirándonos como hermanos, México seguirá siendo hogar, camino y esperanza”.

El serial taurino, considerado el más importante de Latinoamérica, reunirá a figuras internacionales de la talla de Andrés Roca Rey, Daniel Luque, Marco Pérez, Juan Ortega y Guillermo Hermoso de Mendoza, junto a mexicanos como Héctor Gutiérrez, Diego San Román, Luis David, Diego Sánchez, Leo Valadez y Emiliano Gamero.

El presidente del Patronato de la FNSM, José Ángel González, subrayó su dimensión histórica y económica, destacando su evolución constante y su impacto más allá de las fronteras.

“La cultura está hecha para compartirse; cuando las tradiciones dialogan, crecen y nos hacen crecer. Cada fiesta, cada danza, cada expresión artística que compartimos, nos acercan más unos a otros y fortalecen nuestra identidad colectiva. La Feria es ese punto de encuentro donde México se reconoce”, refirió.