Destituyen a Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP.

Marx Arriaga Navarro fue separado de su cargo como director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en medio de un operativo en el que participaron elementos de la policía.

De acuerdo con colaboradores cercanos, Arriaga no fue notificado previamente de su destitución y se le habría informado que su puesto “desapareció de la estructura orgánica”, situación que —aseguran— no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo que calificaron como un procedimiento irregular.

Más tarde, la SEP indicó que el cambio en la Dirección General de Materiales Educativos obedeció a un cambio a la modalidad de libre designación.

“El día de hoy se realizó una diligencia por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control de la dependencia para notificar al titular de la Dirección General de Materiales Educativos que dicha plaza tendrá un cambio de naturaleza, a partir del 15 de febrero, a la modalidad de libre designación”, indicó la Secretaría de Educación en un comunicado.

La dependencia indicó que ahora la SEP podrá realizar un nuevo nombramiento a partir del 16 de febrero de 2026.

Por último, también rechazó que se haya realizado un desalojo en las oficinas de la SEP como lo indicaron personas cercanas a Marx Arriaga.

“No ha ocurrido ningún desalojo por parte de las autoridades hacia funcionario alguno de esta Secretaría”, indicó.

#SEPInforma🗞 I Sobre una diligencia por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control en nuestra sede de Av. Universidad.



🔗 Conoce más: https://t.co/8eJKRDMfnq pic.twitter.com/UL6Gj5BLHP — SEP México (@SEP_mx) February 13, 2026

Se difunden videos de la diligencia en la SEP

En redes sociales, el propio funcionario difundió videos del momento en que policías capitalinos y un servidor público de la SEP, cuya identidad no fue revelada, le solicitaron desalojar el inmueble ubicado en avenida Universidad 1200.

En las imágenes se observa a Arriaga dirigirse a uno de los elementos de seguridad y retarlo a esposarlo: “Quieren esposar a quien hizo los Libros de Texto Gratuito, adelante”, expresó.

Testigos señalaron que el exdirector fue acompañado hasta la salida del edificio. Antes de retirarse, se dirigió a los elementos de la Policía Auxiliar: “Venga, oficiales, anímense. Están con un obradorista, que no les dé miedo. Están siguiendo indicaciones, está sencillo, solo tienen que sacarme de la institución”.

¿Quién es Max Arriaga, exdirector de Materiales Educativos de la SEP?

Marx Arriaga Navarro es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Teoría Literaria y licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. En 2013 participó en el rediseño curricular de la Licenciatura Hispanomexicana y ha desarrollado proyectos de recursos informáticos para la enseñanza de la literatura.

Entre 2018 y 2020 se desempeñó como director general de Bibliotecas Públicas en la Secretaría de Cultura, donde impulsó reformas a la Ley General de Bibliotecas para dignificar la labor bibliotecaria.

Su nombre cobró notoriedad nacional por la reelaboración de los 18 Libros de Texto Gratuitos de primaria para el ciclo escolar 2023-2024.

En agosto de 2022 informó que más de 30 instituciones federales participaron en su elaboración. Sin embargo, la distribución de los nuevos materiales generó polémica debido a señalamientos por errores y cuestionamientos sobre su contenido.

La salida de Arriaga ocurrió en un contexto de debate aún vigente sobre el modelo educativo y los materiales didácticos impulsados durante su gestión.