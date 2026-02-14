Escenarios en Zacatecas

El tema de la sucesión en Zacatecas parece que va a empezar a echar chispas. Y es que poco a poco se van configurando escenarios en los que ya suenan varios nombres. Ayer, por ejemplo, una petista cuya voz tiene peso importante en su partido, la diputada Lilia Aguilar, aseguró que “nosotros tenemos galla” para esa entidad y refirió el nombre de la senadora Geovanna Bañuelos. “Petista, valiente, íntegra, decente, mujer de una pieza”, la describió. Su comentario, sin embargo, fue para cuestionar información en el sentido de que el Partido del Trabajo estaría planchando la postulación del morenista Alfonso Ramírez Cuéllar con apoyo de José Narro Céspedes. Aguilar aclaró que este último ya ni siquiera es de su instituto político sino de Morena. El caso es que si Bañuelos jugara sólo por el PT, a Saúl Monreal, nos dicen, únicamente le quedaría tomar el camino del Partido Verde si su intención es saltarse el candado morenista que lo inhabilita para correr por el guinda. En esa ecuación, sin embargo, iría implícito el fraccionamiento de la 4T. Uf.

