Mejor la oposición

Y nos cuentan que fueron mejor senadoras de oposición las que salieron a defender a la legisladora Juanita Guerra, quien es la que aparece en las imágenes del salón de belleza que, se descubrió, operaba en las oficinas del Senado. “Yo creo que no podemos estigmatizar a la senadora o senadoras que asistieron, porque en su momento ellas pagaban el servicio”, consideró la panista Guadalupe Murguía. En tanto, la emecista Alejandra Barrales planteó que el asunto sea visto desde otra perspectiva relacionada con la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de las concesiones que haya en la Cámara alta. “Nadie está ajeno — dijo—, a nadie debe sorprender o de incomodar que en un espacio donde transita tanta gente como el Senado, o como la Cámara de Diputados se cuente con diferentes servicios”. Nos hacen ver que en su argumentación tienen algo de razón. Aunque no deja de llamar la atención que las morenistas que invitaron a Guerra a la estética sigan sin dar la cara. Están aplicando aquella de más vale aquí corrió que aquí se maquilló. ¿O cómo era?

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Escenarios en Zacatecas