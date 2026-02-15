Semar detiene en Ecatepec a Iris ‘N’, objetivo prioritario por extorsión y cobro de piso en Edomex

Elementos de la Secretaría de Marina participaron en la detención de Iris “N” en Ecatepec, Estado de México.

La Secretaría de Marina (Semar) informó la detención de Iris “N”, identificada como objetivo prioritario por su presunta participación en delitos de alto impacto en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.

De acuerdo con la dependencia, el aseguramiento se realizó a través de la Armada de México, por conducto de la Región Naval Central, en coordinación con la policía metropolitana y en apoyo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La captura derivó de labores de investigación e inteligencia, que permitieron cumplimentar una orden de aprehensión en contra de la mujer, señalada por los posibles delitos de extorsión, delincuencia organizada y cobro de piso.

Tras su detención, a Iris “N” se le informaron sus derechos constitucionales y fue puesta a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, que determinará su situación jurídica.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am