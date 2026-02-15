¿SEP suspende clases este 16 y 17 de febrero? Esto se sabe

La Secretaría de Educación confirmó la suspensión de clases para este lunes 16 y martes 17 de febrero en las escuelas públicas, pero esta suspensión de labores académicas no será en todo el país.

Pese a que en algunas entidades se han cancelado clases en semanas anteriores por el aumento de casos confirmados de sarampión que se ha registrado en el país, pero en esta ocasión la suspensión de clases no será por este motivo.

La suspensión de clases de este 16 y 17 de febrero se realizará debido a los Carnavales que se están realizando durante estos días en algunas entidades, por lo que únicamente está programada para aquellos municipios en los que se realizan.

Calendario Escolar SEP 2025-2026 ı Foto: Especial

¿En qué municipios se suspendieron clases este 16 y 17 de febrero?

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) confirmó que se suspenderán clases este lunes 16 y martes 17 de febrero en los municipios en donde se lleva a cabo el Carnaval de Veracruz.

Los municipios de la entidad jarocha en los que se suspenderán las clases son Alvarado, Veracruz, Boca del Río, Medellín y Xalapa; por lo que las escuelas que se encuentran en el resto de Veracruz sí tendrán actividades académicas.

Carnaval de Veracruz 2026 ı Foto: Especial

En Sinaloa también se dará una suspensión de clases este lunes y marte, y esta se llevará a cabo por el Carnaval Internacional de Mazatlán que se está realizando durante estos días.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), la suspensión de clases para todos los niveles educativos únicamente se realizará en Mazatlán, por lo que las y los estudiantes de las demás entidades sí tendrán actividades académicas.

Estos dos días sin clases permitirán que las y los estudiantes de dichos municipios puedan disfrutar del ambiente festivo que se vive durante las actividades culturales y gastronómicas correspondientes a cada carnaval.

Miles de asistentes disfrutan del ambiente festivo en el área de Olas Altas durante el segundo día del Carnaval. ı Foto: Gobierno Mazatlán

Durante febrero únicamente se tiene contemplada una suspensión de clases a nivel nacional, y esta corresponde al viernes 27 de febrero, pues tal como en todos los meses se llevará a cabo la junta del Consejo técnico escolar en su sesión ordinaria.

En el calendario escolar correspondiente al ciclo escolar 2025-2026 de la SEP se tienen contemplados casi 30 días sin clases, entre los que no se incluye el periodo vacacional.

