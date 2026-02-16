4T se acerca al cine

Nos hacen ver que la aprobación que acaba de dar a conocer el Gobierno federal de un estímulo fiscal a las producciones cinematográficas, representa un punto importante con el que se pueden empezar a detonar inversiones del sector en el país. Fue interesante, nos comentan, la participación de Salma Hayek, quien filma una película en México, en el evento que ayer ocurrió. Sin embargo, quienes conocen del tema nos aseguran que podría también representar un principio de reconciliación con un sector del gremio de actores y los productores de cine que apoyaron a que llegara la 4T, pero una vez iniciada no encontraron en las políticas del gobierno pasado algún tipo de arropo a sus demandas y atención a los asuntos que los inquietaban. Algunos desaprobaron, por ejemplo, la extinción de fideicomisos que permitían financiar proyectos. Habrá que ver si varía el pulso del gremio y sus posibles efectos. Pendientes.

