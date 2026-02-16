Afines a Arriaga piden 100% de alza salarial

Profesores integrantes de los Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana (Codenem) y sus libros de texto gratuitos —organismos creados por el exdirector general de Materiales Educativos, Marx Arriaga Navarro— salieron este fin de semana a defender al funcionario destituido el viernes 13 de febrero y aprovecharon para lanzar una serie de demandas laborales y educativas al gobierno federal, entre ellas un aumento salarial de 100 por ciento.

En un desplegado público, los docentes exigieron “trato digno” tanto para Arriaga como para sus colegas de todos los niveles del magisterio, a quienes describieron como trabajadores precarizados víctimas de décadas de políticas neoliberales.

“Exigimos un trato digno al camarada Marx Arriaga Navarro y que el mismo trato se aplique a todos los niveles precarizados del magisterio. Es decir, exigimos un aumento salarial del 100 por ciento para compensar las pérdidas de más de 30 años de políticas educativas neoliberales”, consigna el documento.

Marx Arriaga Navarro, exdirector de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública ı Foto: Cuartoscuro

14 acciones de protesta tiene prevista la Codenem

Las demandas incluyen también la asignación de plazas definitivas para egresados normalistas y la eliminación de las desventajas entre escuelas rurales y urbanas, con plantillas completas de directores, maestros y personal administrativo con presupuesto suficiente para evitar el cobro de cuotas escolares.

Respecto a la salida de Arriaga, los maestros calificaron la destitución de “atropello político” y exigieron que, de concretarse el cese, se expusieran las razones pedagógicas del mismo o que se reconociera abiertamente su carácter político. Advirtieron que la salida del funcionario genera incertidumbre sobre el futuro de la Nueva Escuela Mexicana y rechazaron tajantemente cualquier modificación a los libros de texto vigentes sin que previamente se reforme la Ley General de Educación, se actualice el plan de estudios y se convoque a foros abiertos para la creación de nuevos materiales.

“Todo ello, bajo la vigilancia de la base magisterial para evitar zigzagueos o compras de voluntades en favor de políticas educativas neoliberales”, señalan.

El propio Marx Arriaga, quien llevaba anoche más de 50 horas atrincherado en el piso seis de la SEP sin acatar la orden de cese, encabezó una jornada de “protesta con propuesta” en pláticas virtuales.

En sus transmisiones en redes acusó al titular de la SEP, Mario Delgado, de operar a favor de empresarios como Ricardo Salinas y Claudio X. González, a quienes atribuyó su destitución con el objetivo de retomar el negocio de los libros de texto.

Mario Delgado, describió la salida como “una diferencia de puntos de vista”: mientras Arriaga se negó a que se cambiara una sola coma de los materiales, la Secretaría planteaba actualizaciones con mayor presencia de mujeres en la historia, contenidos en lenguas indígenas y materiales para infancias en movilidad. La SEP rechazó que elementos policiales que acudieron a notificar a Arriaga lo hayan desalojado, pero reconoció que fue “innecesario y excesivo”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum salió a despejar dudas: los libros de texto no cambiarán en su esencia, aunque sí se incorporarán contenidos sobre el papel de las mujeres en la historia. La mandataria expresó también su reconocimiento a la labor de Marx Arriaga como impulsor de la NEM, al tiempo que negó que su salida esté vinculada a la ideología plasmada en los materiales educativos.