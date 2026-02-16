Gobernador de Sonora rechaza señalamientos de financiamiento ilícito vinculados a libro de Julio Scherer

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, rechazó de manera categórica cualquier vínculo con esquemas de financiamiento irregular mencionados en el libro del exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y lamentó que una amistad de años se vea afectada por la falta de una aclaración pública.

En un posicionamiento difundido este fin de semana, el mandatario estatal negó tajantemente haber recibido recursos de procedencia ilícita y aseguró que las referencias contenidas en la obra han generado interpretaciones imprecisas que deben corregirse.

“El gobernador de Sonora desmiente categóricamente cualquier vínculo con esquemas de financiamiento irregular mencionados en el libro de Julio Scherer Ibarra”, señala el pronunciamiento oficial.

TE RECOMENDAMOS: Ofrece parlamento abierto Presidenta de la Cámara de Diputados recibe propuesta de reforma electoral de SOMOS México

Durazo explicó que sostuvo comunicación privada con Scherer para solicitar una precisión pública respecto a los hechos narrados. Según el mandatario, el exfuncionario federal le indicó que se trataba de una “fe de erratas” y que los hechos aludidos correspondían al año 2018, deslindando así a la administración estatal actual.

Respeto la postura del gobernador @AlfonsoDurazo



El libro no hace referencia a su protesta en 2021 ni a su gestión. Los mencionado está claramente situado en 2018 (p. 253).



No existe imputación personal ni señalamiento directo. Una lectura completa del texto lo confirma. — Julio Scherer (@JScherer_Ibarra) February 16, 2026

No obstante, el gobernador subrayó que dicha aclaración no se ha hecho ante la opinión pública.

“Lamento que una amistad de muchos años se vea afectada por la falta de una aclaración indispensable”, expresó.

En su posicionamiento, Durazo fue enfático al rechazar cualquier relación con personajes señalados por presuntas actividades ilícitas, entre ellos el llamado “caso Carmona”.

El mandatario sostuvo tres ejes en su defensa:

Integridad: Aseguró que jamás ha recibido recursos de procedencia ilícita.

Confianza: Apeló a la relación personal y profesional que sostuvo con Scherer para afirmar que ambos conocen la transparencia de su trayectoria.

Responsabilidad: Subrayó que su deber como gobernador es proteger la confianza de los ciudadanos sonorenses frente a “insinuaciones falsas”.

“La historia merece ser contada como fue, no como a algunos les conviene recordarla”, concluyó Durazo, quien cuestionó: “¿Cuántas fe de erratas más harán falta para decir toda la verdad?”

El pronunciamiento ocurre en medio de un debate político nacional sobre presuntos financiamientos irregulares en procesos electorales pasados, tema que ha generado reacciones en distintos ámbitos partidistas y editoriales.

Esta fotografía fue tomada el 13 de septiembre de 2021, durante mi toma de protesta como gobernador del estado de Sonora.



Ni ese día ni en ningún otro momento Julio Scherer me advirtió sobre la existencia, o siquiera sobre el riesgo, de algún esquema de financiamiento ilícito… pic.twitter.com/HQ2idgC89L — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) February 16, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT