Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 17 de febrero

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 17 de febrero te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Jitomate saladette: $14.90 el kilo
- Piña miel: $19.90 el kilo
- Naranja: $19.90 el kilo
- Manzana Granny: $44.90 el kilo
- Manzana Gala: $44.90 el kilo
- Manzana Golden: $44.90 el kilo
- Cebolla blanca: $21.90 el kilo
- Papa blanca: $21.90 el kilo
- Pera de Anjou: $39.90 el kilo
- Limón sin semilla: $24.90 el kilo
- Zanahoria: $14.90 el kilo
- Limón agrio: $24.90 el kilo
- Sandía roja: $16.90 el kilo
- Melón chino: $28.90 el kilo
- Cilantro: $11.90 la pieza
- Lechuga romana: $14.90 la pieza
Carnes, Pollo y Pescados
- Milanesa de pechuga: $169.00 el kilo
- Camarón coctelero: $189.00 el kilo
- Mojarra Tilapia: $84.00 el kilo
- Fajita de pechuga natural: $135.00 el kilo
- Pechuga sin piel: $162.00 el kilo
- Milanesa congelada: $154.00 el kilo
- Milanesa bola de res: $200.00 el kilo
- Carne de res SuKarne deshebrada 300 g: $134.00 el paquete
- Pechuga de pollo SuKarne deshebrada 300 g: $80.00 el kilo
- Molida de res 80/20 por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $142.00 el kilo
- Medallones de atún Dolores Premium aleta amarilla 4 piezas congelado: $232.00 el kilo
- Milanesa de res pulpa blanca por kilo peso aprox por charola 700 a 800 g: $188.00 el kilo
- Carne de res para asar por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $219.00 el kilo
