México solicita a Estados Unidos la extradición de Francisco García Cabeza de Vaca

El Gobierno de México pidió formalmente a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal.

La solicitud fue tramitada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), luego de que un juez federal rechazara un recurso legal con el que el exmandatario buscaba evitar su captura. La resolución judicial también negó protección a cuatro integrantes de su familia.

De acuerdo con autoridades federales, existen al menos dos órdenes de aprehensión vigentes: una emitida en octubre de 2022 por presuntos vínculos con el crimen organizado y operaciones con recursos ilícitos, y otra librada en febrero de 2024 por delincuencia organizada.

Actualmente, el exgobernador se encuentra fuera del país y es considerado prófugo por la justicia. Hasta el momento no se ha informado si las autoridades estadounidenses iniciarán el procedimiento para entregarlo a México.

El caso aún mantiene procesos abiertos en tribunales nacionales, ya que la primera orden de captura queda pendiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

García Cabeza de Vaca gobernó Tamaulipas entre 2016 y 2022 y posteriormente buscó una candidatura federal en 2024.

cehr