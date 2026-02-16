‘No lo he leído ni lo voy a leer… si tiene denuncia que la ponga’, dice Sheinbaum sobre libro de Julio Scherer Ibarra

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no ha leído ni leerá el libro recientemente lanzado por el exconsejero jurídico de la Presidencia en el sexenio pasado, Julio Scherer Ibarra, “Ni venganza ni perdón”, en el que expone diversos señalamientos contra funcionarios que habrían actuado en contrasentido al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Al consultar su opinión sobre el texto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que aunque dentro del movimiento de la Cuarta Transformación sí puede haber autocrítica, “hay que ser consecuentes”.

“No lo he leído ni lo voy a leer, porque aunque la crítica y la autocrítica siempre son importantes, en nuestro caso como parte de un movimiento, hay que ser consecuentes siempre porque uno no está aquí por el poder ni nos impuso nadie más que el pueblo, porque llegamos a transformar”, declaró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó las bases con las que Scherer realizó diversas afirmaciones y señaló que, si tiene algo que acusar, entonces que presente formalmente una denuncia.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también desestimó el impacto del contenido del libro dentro del movimiento de la 4T.

“La gente sabe lo que es el movimiento y lo que ha representado en la vida de las personas”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este lunes en Palacio Nacional.

Hacia el final de su conferencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo retomó el tema para asegurar que en México hay libertad de expresión y que debe haber debate.

“Por lo del libro de Julio Scherer: hay libertad de expresión en nuestro país. Yo doy mi opinión personal, pero hay libertad de expresión y que todo el mundo se manifieste y que se publique libros y todo lo que se quiera en las redes, en en los periódicos. Es nada más un asunto de debate permanente, porque en México tiene que haber debate, apertura, el debate y cada quien pues que haga sus propias conclusiones”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

