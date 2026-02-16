Noroña critica la remoción y llama a fortalecer a la 4T

El senador Gerardo Fernández Noroña en conferencia en el Senado, en imagen de archivo.

El senador Gerardo Fernández Noroña salió en defensa de Marx Arriaga, destituido de la Dirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y calificó de “incorrecta, injusta e insensible” la forma en que fue manejada su salida.

En una videocharla en redes sociales, el legislador de Morena señaló también que la separación de Adán Augusto López Hernández de la coordinación del grupo parlamentario del guinda en el Senado fue procesada de igual manera: mal.

Para Noroña, ambas decisiones, independientemente de su pertinencia, han sido aprovechadas por la oposición para presentarlas como victorias propias y reforzar sus narrativas en contra de la Cuarta Transformación: “La derecha quiere más, quiere ver sangre, quiere intriga. Y se fortalece su mentira de que la crítica a la SEP no tiene ninguna razón, pero con esta salida dicen: ‘teníamos razón, dogmatizó los libros de texto’”.

Hizo un llamado a la unidad del movimiento y defendió la trayectoria de Marx Arriaga como impulsor de más de cien libros de texto gratuitos. El senador alertó sobre la presencia de posturas conservadoras en las universidades y en el magisterio, al señalar que ello afecta la calidad educativa y el pensamiento crítico.

Por su parte, la SEP explicó que la destitución se debió a que Arriaga se negaba a cualquier modificación a los libros de texto, al aducir que eso atentaría contra el legado del obradorismo, según declaró el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado. Ante su rechazo a asumir un nuevo cargo, incluso fuera del país, la dependencia procedió con un trámite administrativo ordinario para liberar la plaza el próximo 16 de febrero.