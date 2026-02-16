Próximo miércoles, Simulacro Regional de sismo en CDMX y Edomex, recuerda Gobierno de Sheinbaum

La titular de Protección Civil en la Mañanera del Pueblo.

El próximo miércoles 18 de febrero se llevará a cabo el Simulacro Regional de sismo, que se realizará en el Estado de México y la Ciudad de México, anunció la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

Durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, la funcionaria explicó que el ejercicio se realizará a las 11 de la mañana, en donde se espera activar 13 mil 900 altavoces en estas entidades federativas.

También recordó que se llevarán a cabo otros dos simulacros, pero a nivel nacional, que ocurrirán el 6 de mayo y 19 de septiembre.

Gráfica oficial. ı Foto: Especial.

Mencionó que el de mayo se fijó por la conmemoración del 40 Aniversario de la conformación del Sistema Nacional de Protección Civil.

También destacó que el del 19 de septiembre será un simulacro particular, por ser la primera vez que se ejecutará en sábado, lo que implica que la población no estará dentro de espacios habituales como los centros de trabajo.

También informó que en lo que va del año han ocurrido tres sismos el 2 y 16 de enero, así como el 8 de febrero. Aseguró que en los tres casos el alertamiento celular ha funcionado con éxito.

Respecto a esta herramienta, comentó que ya se trabaja para modificar la leyenda que acompaña el alertamiento.

