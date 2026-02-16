Puntea Cuauhtémoc Ochoa entre aspirantes de Morena en Hidalgo

A 16 meses de que se realicen elecciones para renovar la gubernatura de Hidalgo, Morena aventaja con 38.8 por ciento de las preferencias en la intención del voto, establece una encuesta aplicada por la casa Covarrubias y Asociados.

Los resultados del ejercicio estadístico, que puede encontrarse completo en la página de la encuestadora, refieren que, a diferencia de lo que ocurre en otras entidades, el PRI se posiciona en segundo lugar, con 14.1 por ciento de las preferencias, mientras que Movimiento Ciudadano (MC) se coloca en tercer sitio, con el 7.9 por ciento.

Atrás queda el PAN en cuatro lugar, con un distante 7.1 por ciento, al preguntarle a la ciudadanía por cuál partido votaría “si el día de hoy se llevaran a cabo elecciones para elegir a la próxima gobernadora o gobernador de Hidalgo”.

La encuesta, levantada entre el 30 de enero y el 3 de febrero de 2026, toma pulso del conocimiento que la ciudadanía tiene sobre los posibles candidatos, al preguntar a mil 200 ciudadanos si, antes de que se lo mencionara, la persona “había oído hablar o no de…”, a lo que 34.3 por ciento responde afirmativamente en el caso de Cuauhtémoc Ochoa; 15.3 por ciento, sobre Simey Olvera, La Paloma, y 14.1 por ciento de los encuestados en el caso del doctor Abraham Mendoza Zenteno.

Asimismo, se preguntó por la opinión que se tiene de dichos perfiles y, en el caso de Cuauhtémoc Ochoa, 14.5 por ciento refiere tener una buena opinión de él; 9.0 por ciento, una opinión regular, y 5.6 por ciento, mala.

Sobre Simey Olvera, 7.7 por ciento expresa una buena opinión; 2.1 por ciento, una regular, y 3.9 por ciento, mala. De Abraham Mendoza, 8.7 por ciento expresó buena opinión; 2.8 por ciento, regular, y 1.1 por ciento, mala opinión.

El ejercicio estadístico también pregunta por la preferencia sobre dichos perfiles, al establecer que Morena va a elegir la candidatura para gobernadora o gobernador de Hidalgo el próximo año.

El 14.2 por ciento de los encuestados manifestó su preferencia por ​​Cuauhtémoc Ochoa; Abraham Mendoza Zenteno concentró el 11.3 por ciento de las menciones, en tanto que Jorge Alberto Reyes Hernández fue nombrado en ocho por ciento de los casos.

En el 2027 tendrá lugar en el país un proceso electoral concurrente, lo que marcará un año determinante en la vida democrática.

Las elecciones están programadas para el domingo 6 de junio, fecha en la que los ciudadanos acudirán a las urnas para renovar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, pero también para elegir gobernadoras y gobernadores en 17 estados, entre ellos la o el de Hidalgo, así como congresos locales y más de mil ayuntamientos.