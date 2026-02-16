¿Quién es Nadia López García, nueva directora de Materiales Educativos de la SEP? | PERFIL

PERFIL y trayectoria de Nadia López García, directora de Materiales Educativos de la SEP.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que designó a Nadia López García como titular de la Dirección de Materiales Educativos, cargo que, entre otras funciones, revisa los contenidos de los libros de texto que apoyan la formación en las escuelas.

López García, a quien la SEP describió como “pedagoga, poeta indígena y activista en derechos educativos y culturales”, suple a Marx Arriaga, quien hasta el 15 de febrero de 2026 ocupaba el cargo, y fue el encargado de coordinar la edición de los libros de texto para el Plan de Estudios 2022.

¿Quién es Nadia López García, nueva titular de la Dirección de Materiales Educativos de la SEP?

Nadia López García es pedagoga, poetisa y escritora. Ha ganado varios premios debido a su labor artística. Es Licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y cuenta con estudios en Política Comparada de las Migraciones por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España.

Nadia López García. ı Foto: Wikimedia

Es originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, hija de jornaleros agrícolas oaxaqueños, y hablante de lengua mixteca (ñuu savi).

Trayectoria profesional de Nadia López

Nadia López García cuenta con una amplia experiencia en la intersección de la educación, la cultura y los derechos lingüísticos:

Coordinadora Nacional de Literatura : Antes del nombramiento en la SEP, se desempeñaba como titular de esta área en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) desde octubre de 2024

Fue Coordinadora General del Museo Infantil de Oaxaca (MIO) en 2023

Trabajó en la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil de la Secretaría de Cultura Federal (2019-2022) y en el desarrollo de contenidos para el Canal 14 y la Secretaría de Gobernación

Ha sido docente en diplomados de mediación lectora en la UAM-Xochimilco y colaboradora en el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM

López García ha sido reconocida con varios premios

Nadia López García es autora de 11 libros, y su obra ha sido traducida a diez idiomas: inglés, francés, griego, árabe, catalán, hindi, bengalí, italiano, alemán y chino.

Por esta labor, ha sido galardonada con varios reconocimientos, entre los que destacan:

Premio Nacional de la Juventud

Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón

Premio a la Creación Literaria en Lenguas Originarias Cenzontle

Premio Juventud Ciudad de México

Premio CaSa de Literatura para Niños

Mención honorífica en el Premio Antonio García Cubas (categoría Libro Infantil)

Los poemas de Nadia López ya habían sido publicados en algunos de los libros de texto gratuitos de la SEP.

