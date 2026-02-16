Redes que siguen activándose

A pesar de las presiones constantes del Gobierno de Donald Trump para asfixiar energéticamente a Cuba, muestras de apoyo internacional no se han hecho esperar, nos aseguran. En México, Morena habilitó centros de acopio para enviar ayuda humanitaria a la isla, mientras organizaciones sociales, sindicatos y colectivos comenzaron campañas de recolección de medicamentos y víveres. La iniciativa se suma a acciones similares impulsadas en América Latina y Europa. De acuerdo con reportes internacionales, también gobiernos, parlamentos y movimientos ciudadanos han manifestado solidaridad frente al endurecimiento de sanciones económicas, que en los últimos meses han afectado el acceso a combustible, alimentos y suministros médicos. Mientras Washington mantiene la presión, en distintas partes del mundo se multiplican los llamados a levantar el bloqueo y facilitar el comercio humanitario con la isla. Si algo hizo bien el régimen cubano fue construir estas redes que, por lo pronto, lo arropan ante Trump.

