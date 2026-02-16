Sheinbaum lanza ‘Boxeando por la paz’ para formar cien mil boxeadores

Con la meta de formar cien mil boxeadores, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció el programa Boxeando por la paz, el cual no sólo formará a peleadores nacionales sino también ofrecerá un ingreso económico a cinco mil profesionales de este deporte mexicano.

Desde la conferencia en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum señaló que este proyecto se adhiere a las estrategias del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para alejar a este sector poblacional de la violencia.

“Es invitar a todas y a todos los jóvenes para que nunca se acerquen a las drogas a un grupo delictivo y se les abre la oportunidad de que sean parte que tengan la disciplina del boxeo. ¿Quiénes van a ser sus maestros? Campeones, jóvenes que están peleando desde hace tiempo. Es ese gran programa de atención a las causas. Y al mismo tiempo, pues estamos apoyando a todos los jóvenes, peleadores, hombres y mujeres que quieren ser campeones”, dijo Claudia Sheinbaum.

Carlos Gastón Torres Rosas, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, expuso que este proyecto abrirá espacios para dar clases diarias y gratuitas de una hora a niños y a jóvenes que les interese incursionar en esta disciplina.

Las inscripciones se realizarán por medio de la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro, a partir de este 16 y hasta el 28 de febrero, de manera que las clases puedan iniciar el 2 de marzo.

Las clases fueron diseñadas y estructuradas por el Consejo Mundial de Boxeo y serán impartidas por cinco mil boxeadoras y boxeadores, a quienes se les ofrecerá un salario mensual de nueve mil 500 pesos y seguro médico.

Señaló que esto también representará una alternativa a los profesionales del boxeo, que en el desarrollo de su trabajo enfrentan condiciones inestables para sus ingresos económicos.

“Quienes se dedican al boxeo saben que no es una carrera sencilla. Muchos boxeadores enfrentan ingresos inestables, falta de seguridad social y el riesgo constante de lesiones. Esa realidad convive con un enorme talento y con una vocación de muchas décadas por el deporte. A partir de ahí nace Boxeando por la Paz”, exclamó.

Mauricio Sulaimán Saldívar, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, subrayó que esto abonará a “combatir las tentaciones de las calles”, pero que el iniciar en este deporte es complejo porque en muchas ocasiones no se cuenta con los recursos para alimentación adecuada, pagar el gimnasio y tener el equipamiento.

En este marco, entregó a la Presidenta Claudia Sheinbaum un par de guantes de boxeo para inaugurar este nuevo programa.

En la conferencia, la mandataria estuvo acompañada de boxeadores mexicanos de reconocimiento como Marinana, ‘La Barbie’ Juárez, Alejandro ‘El Conejo’ González, Isaac el Pitbull, Christian Mijares, entre otros.

