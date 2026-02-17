Box por la Paz va por la formación de 100 mil pugilistas

La presidenta Claudia Sheinbaum, ayer con miembros del Consejo Mundial de Boxeo en su conferencia.

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes el programa Boxeando por la Paz, con la meta de formar a 100 mil pugilistas profesionales en todo el país y serán entrenados por campeones del boxeo, quienes tendrán un ingreso económico por capacitar a las nuevas generaciones de deportistas. La iniciativa forma parte de la estrategia integral de atención a las causas para apartar a la juventud mexicana de las filas del crimen organizado.

El Dato: Las inscripciones a las clases de boxeo inician del 16 al 28 de febrero en el sitio jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx. Las prácticas arrancan el 2 de marzo.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la Presidenta señaló que este proyecto se adhiere a las líneas de acción del programa Jóvenes Construyendo el Futuro: “Es invitar a todas y a todos los jóvenes para que nunca se acerquen a las drogas o a un grupo delictivo y se les abre la oportunidad de que sean parte, que tengan la disciplina del boxeo”.

“¿Quiénes van a ser sus maestros? Campeones, jóvenes que están peleando desde hace tiempo. Es ese gran programa de atención a las causas. Y al mismo tiempo, pues estamos apoyando a todos los jóvenes, peleadores, hombres y mujeres, que quieren ser campeones”, agregó Claudia Sheinbaum.

1 hora diaria serán las clases de box impartidas por el CMB

Carlos Gastón Torres Rosas, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, expuso que este proyecto abrirá espacios para dar clases gratuitas de una hora diaria a menores y jóvenes de 6 a 29 años a quienes les interese incursionar en esta disciplina deportiva.

Las inscripciones, explicó, se realizarán a través de la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro, del 16 al 28 de febrero, de manera que las clases puedan iniciar el próximo 2 de marzo.

Las clases fueron diseñadas y estructuradas por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y serán impartidas por cinco mil boxeadoras y boxeadores profesionales del país, a quienes se les ofrecerá un salario mensual de nueve mil 500 pesos y seguro médico.

Torres Rosas señaló que esto representará una alternativa para los profesionales del boxeo, que en el desarrollo de su trabajo enfrentan condiciones laborales inestables para obtener ingresos económicos y prestaciones médicas.

“Quienes se dedican al boxeo saben que no es una carrera sencilla. Muchos boxeadores enfrentan ingresos inestables, falta de seguridad social y el riesgo constante de lesiones. Esa realidad convive con un enorme talento y con una vocación de muchas décadas por el deporte. A partir de ahí nace Boxeando por la Paz”, comentó el funcionario.

Mauricio Sulaimán Saldívar, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, subrayó que el convenio con el Gobierno federal abonará a “combatir las tentaciones de las calles” y celebró el plan de dar un incentivo económico para los boxeadores profesionales que entrenen a los jóvenes, ya que, dijo, iniciar en este deporte es complejo porque en muchas ocasiones no se cuenta con los recursos para alimentación adecuada, pagar el gimnasio y tener el equipamiento necesario.

Sulaimán entregó a la Presidenta Sheinbaum un par de guantes de boxeo para inaugurar este nuevo programa.

En la conferencia, la mandataria estuvo acompañada de campeones y campeonas de amplio reconocimiento y trayectoria, como: Jackie Nava, es pionera del box femenil; Eunice Campos; Mariana La Barby Juárez; Lulú Juárez; Marilyn Badillo; Alejandro El Conejo González; Juan Pérez, El Güerito de Tepito; Isaac El Pitbull Cruz; Rey David Picasso; Cristian Mijares.

Prevén simulacro el miércoles

Por Yulia Bonilla

El próximo miércoles 18 de febrero se llevará a cabo el Simulacro Regional de sismo, que se realizará en el Estado de México y la Ciudad de México, anunció la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, en la conferencia de prensa en Palacio Nacional. La funcionaria explicó que en el ejercicio se espera activar 13 mil 900 altavoces en dichas entidades federativas y se realizará a las 11 de la mañana.

La Presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, tras la solicitud hecha en varios reportes ciudadanos, se realizarán ajustes de la alerta sísmica en celulares, entre ellos, la modificación del volumen de la alerta y el mensaje de notificación que llega a los dispositivos: “Más bien es el volumen (el que se ajustará), el volumen. No estamos seguros si para el simulacro (del miércoles) pueda cambiar todavía el mensaje, requiere tiempo de preparación. Ya lo solicitó la Agencia de Transformación Digital y, si no ocurre en éste (simulacro), en los siguientes meses podría ocurrir el cambio de mensaje”.