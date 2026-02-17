Dice Marx que no está atrincherado

Pues sí, el ahora exdirector de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga, se ha cansado de insistir en que no está atrincherado en una oficina que ya no le pertenece. Ha permanecido ahí por cerca de 80 horas continuas, sin bañarse ni cambiarse la ropa, dijo él, “laborando con normalidad”, aun cuando la SEP ya nombró en su lugar a la poeta y pedagoga oaxaqueña de origen mixteco, Nadia López García, quien deberá abrir la dirección encargada de editar los libros de texto gratuitos a las mejoras a las que Arriaga se había negado. Aunque ayer, Marx ya había ordenado que sacaran sus pertenencias del espacio que ocupó desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, comentan que el ya exfuncionario pretende estirar un poco más la liga, pues, afirma, no está enterado oficialmente de su relevo y esperaría paciente a que alguien le lleve el oficio con la notificación correspondiente. Uf.

