Vaya puntada la que se aventó el diputado local en el Congreso de Chihuahua, Francisco Sánchez Villegas, quien sugirió que Cuba se convierta en el estado 33 de la República Mexicana. Aunque, nos hacen ver, la propuesta del legislador de Movimiento Ciudadano se hizo más bien a manera de ironía, para poner de manifiesto su desacuerdo con que nuestro país se solidarice con la isla y para reprochar, según él, que la Federación manda más dinero a La Habana que a su estado, el comentario no dejó de causar polémica en redes sociales y medios nacionales, incluso en portales cubanos de Internet, donde recibieron la declaración con sorpresa. “Si vamos a estar mande y mande recursos a la isla caribeña, es tiempo de que se convierta en el estado 33 de nuestro país”, dijo el legislador, una declaración que incluso hizo que en algunas publicaciones apareciera la silueta del territorio cubano con los colores de la bandera de México. ¿Qué tal?

